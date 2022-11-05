Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 5 листопада

Окупанти завдали нових атак по Запорізькій та Дніпропетровській областях

Окупанти знову атакували Нікополь, у місті пошкоджено 14 багатоповерхових та приватних будинків

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградській, Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській областях, на Полтавщині, Львівщині, Черкащині, Житомирщині та Київщині.

Вінниччина

Сьогодні вночі область була атакована дронами-камікадзе. Працювали сили ППО. Детальна інформація уточнюється.

Запорізька область

Сьогодні після опівночі ворог атакував ракетами С-300 один з населених пунктів Вільнянщини. Внаслідок ударів пошкоджені будівлі трьох підприємств і автомобілі.

На щастя, люди залишились неушкодженими. Детальна інформація уточнюється.

Сумщина

Вночі по селу Краснопільської громади здійснено мінометний обстріл (два «прильоти»). Інформація про постраждалих, руйнування об’єктів інфраструктури не надходила. Дані уточнюються.

Вчора під ворожими обстрілами були чотири прикордонні громади – Білопільська, Зноб-Новгородська, Миропільська та Хотінська.

На них росіяни протягом дня спрямували 70 снарядів та мін.

Дніпропетровщина

Росіяни вночі знову завдали удару по Нікопольському району. Обстріляли Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади.

Найбільше постраждав Нікополь. Там пошкоджені 14 багатоповерхових та приватних будинків, господарчі споруди, газогін, ліцей, промислове та транспортне підприємства.

На щастя, минулося без постраждалих. Дані уточнюються.

Над Синельниківським районом наші військові збили ворожий дрон-камікадзе.

Харківщина

Протягом минулої доби ворог вів обстріли населених пунктів Куп'янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківщини, що розташовані недалеко від кордону з РФ та лінії зіткнення.

В с. Осиново Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю освітнього закладу, сталася пожежа. Без постраждалих.

Тривають роботи з розмінування звільнених від окупантів територій. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 142 вибухонебезпечних предмети.

Луганщина

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили два пункти управління ворога, сім районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та чотири інших важливих військових об’єкти окупантів. Ворог сім разів намагався штурмувати позиції наших бійців, завдавши 29 артилерійських та мінометних обстрілів.

Донеччина

Вчора пізно ввечері – обстріл м.Покровськ та смт Курахівка Курахівської громади. Зруйновано та пошкоджено приватні будинки.

Вночі – ракетний удар по Дружківці. Інформація про постраждалих не надходила. Дані уточнюються.

Також вночі – артилерійський обстріл Лимана. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

Впродовж ночі – обстріли Вугледарської, Торецької, Авдіївської, Очеретинської громад.

За добу на Донеччині: троє загиблих, восьмеро поранених цивільних.

Миколаївщина

Сьогодні зранку обстрілів зазнав населений пункт Широківської громади, внаслідок чого пошкоджено три будинки та адмінбудівлю сільськогосподарського підприємства. Постраждалих немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджених житлових будинків уточнюється.

За інформацією повітряного командування «Південь», вчора силами ППО ПК «Південь» збито одну крилату ракету типу «Калібр» над Миколаївською областю. Також вчора над Миколаївщиною збито шість ворожих дронів-камікадзе.

Херсонщина

Окупанти продовжують вести оборонні дії та намагаються утримати зайняті рубежі, облаштовують позиції на лівому березі Дніпра.

Від вогню реактивної та ствольної артилерії російських загарбників постраждали населені пункти Нова Кам’янка та Трифонівка.

Загарбники підривають плавзасоби та судна біля пристаней та причалів Дніпра і його приток.

На тимчасово окупованих територіях області російські військові продовжують викрадати людей. За останню добу такі факти зафіксовані у Херсоні та смт Каланчак.

Нагадаємо, триває 255 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка на Луганщині та Спірне, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Кліщіївка, Озарянівка, Майорськ, Кам’янка, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка Донецької області.