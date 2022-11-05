Мінус 600 рашистів: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Українські воїни за добу ліквідували близько 600 окупантів

Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках

За минулу добу, 4 листопада, українські захисники ліквідували близько 600 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни РФ проти України знищено приблизно 75 440 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати окупантів із 24 лютого по 5 листопада склали:

особового складу – близько 75440 (+600) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2758 (+8) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 5601 (+21) одиниця;

артилерійських систем – 1776 (+4) одиниць;

реактивних систем залпового вогню – 391 (+0) одиниця;

засоби протиповітряної оборони ‒ 202 (+1) одиниці;

літаків – 277 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 260 (+2) одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1462 (+12) одиниць;

крилаті ракети ‒ 399 (+2) одиниць;

кораблі /катери ‒ 16 (+0) одиниць;

автомобільна техніка та автоцистерни – 4184 (+10) одиниці;

спеціальна техніка – 155 (+0) одиниць.

У Генштабі зазначили, що найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.

Нагадаємо, українські військові 4 листопада знищили два російських гвинтокрили Ка-52 на півдні. Також нашими військовими збито дві крилаті ракети «Калібр» та 14 безпілотників.

Додамо, триває 255 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка на Луганщині та Спірне, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Кліщіївка, Озарянівка, Майорськ, Кам’янка, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка Донецької області.