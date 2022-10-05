Атака дронами на Білу Церкву: є постраждалі

Постраждала одна людина, також зазнала пошкоджень інфраструктура

Вночі ворог завдав ударів дронами-камікадзе типу Shahed-136 по Білій Церкві. Усього було шість влучань та вибухів. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

«Постраждала одна людина. Також зазнала пошкоджень інфраструктура», – йдеться в повідомленні.

Наразі триває ліквідація наслідків обстрілів. На місці працюють усі необхідні служби, 57 рятувальників та 15 одиниць техніки ДСНС, гасіння пожежі продовжується.

«Прошу жителів не нехтувати сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки», – додав Кулеба.

Як відомо, вночі російські загарбники також атакували дронами-камікадзе Одещину. Там сили ППО збили шість іранських безпілотників.

Нагадаємо, триває 224-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів своїх військ на окремих напрямках.