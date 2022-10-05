Нічний удар по Дніпропетровщині: в області масштабні руйнації (фото)

У Червоногригорівській громаді два будинки знищено

Російські снаряди пошкодили ліцеї, церкву, бази відпочинку

У ніч на 5 жовтня російські окупанти обстріляли «Градами» та важкою артилерією три громади Нікопольського району: Червоногригорівську, Нікопольську та Марганецьку. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За попередніми даними, люди не постраждали.

«У Червоногригорівській громаді два будинки знищено, до 20 понівечено. Російські снаряди пошкодили два ліцеї, церкву, магазин, газопровід та лінії електропередач», – розповів Резніченко.

У Нікополі обстрілом пошкоджено бази відпочинку.

У Марганецькій громаді рятувальники продовжують обстеження території. Масштаби руйнацій з’ясовуються.

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Нагадаємо, в Одесі та Дніпрі ввечері 4 жовтня чутно звуки вибухів.

У ніч на 5 жовтня російські окупанти двічі атакували Білу Церкву на Київщині дронами-камікадзе.