Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 11 серпня

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 11 серпня
Наслідки ворожої атаки рашистів на Україну
ДСНС

ЗСУ нанесли удар по мосту в районі Каховської ГЕС

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеськїй, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Рашисти випустили близько 200 мін та снарядів по Сумщині. У Нікополі на Дніпропетровщині внаслідок обстрілів загинули двоє людей, семеро поранені, серед поранених – 13 річна дитина. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Сумщина

Вночі – мінометні обстіли Хотінської, Юнаківської, Середино-Будської громад. Інформація щодо наслідків уточнюються. За минулу добу росіяни випустили близько 200 мін та снарядів по територіях громад: Білопільської, Краснопільської, Новослобідської, Сумської, Хотінської. Використовували також стрілецьку зброю. Внаслідок обстрілів тимчасово без газу лишалися люди у Сумській, Краснопільській та Хотінській громадах. Наразі більшість проблем усунута.

Дніпропетровщина

Ворог обстріляв Нікопольський, Криворізький, Синельниківський та Дніпровський райони. У Нікопольському під удар потрапили Нікополь та Червоногригорівська громада. У Нікополі двоє людей загинули, семеро поранені, серед поранених – 13 річна дитина. У місті пошкоджено понад 40 багатоповерхівок, три школи, магазини, гаражі, автівки. Перебито лінію електропередач, понад 6000 людей без світла.

У Нікополі рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованих квартир. У Червоногригорівській громаді пошкоджено 14 будинків, амбулаторія, стадіон та магазин. Також перебито лінію електропередач. До тисячі людей без світла. Без постраждалих. У Синельниківському районі ворог обстріляв Великомихайлівську громаду. Пошкоджені кілька будинків та млин. Постраждала літня подружня пара. Жінка у лікарні.

У Криворізькому районі росіяни з «Ураганів» обстріляли Зеленодольську громаду. Було дві пожежі. Люди не постраждали. У Дніпровському районі – «приліт» ракети. Дані щодо наслідків уточнюються.

Харківщина

Сьогодні близько 4:30 – влучання в Київський район міста Харків, пошкоджена одноповерхова офісна будівля, балкони та вікна в житловому домі. Пожежі та постраждалих немає. По області окупанти наносили удари по Харківському району (у Циркунах – 12 пожеж), Чугуївському, Ізюмському районах. За даними екстреної медичної допомоги, протягом доби постраждала одна людина, стан середній.

Луганщина

Протягом минулої доби росіяни застосовували авіацію поблизу вісьмох населених пунктів, розташованих на межі областей. Безуспішно штурмували одразу за вісьмома напрямками – під тиском ЗСУ повсюди відступили. Ще на трьох ділянках бої тривають і дотепер. Донеччина: вночі – обстріл Краматорська ракетним комплексом С300. Пошкоджено щонайменше три приватні будинки. Про постраждалих інформація поки що не надходила.

За добу росіяни обстріляли Авдіївку, Красногорівку, Курахове, Бахмут, Мар’їнку, с. Кам’янка, с. Карлівка, с. Олександропіль, с. Ласточкине. Пошкоджено дві багатоповерхівки, 12 приватних житлових будинків, будівлі ПрАТ «АКХЗ», магазин, електромережа, службовий автомобіль. За добу по області 11 загиблих та вісім поранених цивільних.

Миколаївщина

Вчора ввечері та сьогодні зранку ворог обстрілював с. Костянтинівка Первомайської громади. Наслідки пошкоджень уточнюються. Постраждалих немає. Баштанський район: вчора з вечора — обстріли за межами населених пунктів Широківської громади. Станом на зараз тривають обстріли за межами громади. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Протягом минулої доби обстрілів зазнали села Лепетиха та Кавказ. В смт Березнегувате внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Детальна інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

Херсонщина

Завдають ударів окупантам українські захисники, зокрема, нанесено удари ЗСУ по мосту в районі Каховської ГЕС. Також вночі було знищено декілька складів та позицій військових рф, які розміщені на Херсонщині. Минулої доби російські військові продовжили здійснювати обстріли із танків та артилерії різних калібрів вздовж лінії бойового зіткнення та завдали авіаційних ударів поблизу громад, які межують із деокупованими селами та сусідніми регіонами. Також окупанти вели повітряну розвідку БпЛА. Через бойові дії тривають пожежі на всій території області. Масштабна пожежа трапилася на адмінкордоні Чонгар, до цього там були чутно вибухи.

Триває 169-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Ворог продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави.

Читайте також:

Теги: росія окупанти війна Україна війна в Україні

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як окупанти готують «суд» над «азовцями». Шокуючі кадри
Як окупанти готують «суд» над «азовцями». Шокуючі кадри
Вчора, 16:53
В окупованому місті немає води, світла, газу
У Сєвєродонецьку окупанти вигадали цинічний спосіб «допомогти» місцевим мешканцям 
Вчора, 17:27
Російські окупанти обстріляли Старий Салтів
Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Харківщину: є загиблі
Вчора, 21:15

Події в Україні

Мінус 200 рашистів: Генштаб оновив втрати ворога
Мінус 200 рашистів: Генштаб оновив втрати ворога
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 11 серпня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 11 серпня
Теракт в Оленівці: журналісти CNN оприлюднили розслідування
Теракт в Оленівці: журналісти CNN оприлюднили розслідування
120 «прильотів»: загарбники знову обстріляли Дніпропетровщину (фото)
120 «прильотів»: загарбники знову обстріляли Дніпропетровщину (фото)
Донеччина: за добу рашисти вбили 11 цивільних
Донеччина: за добу рашисти вбили 11 цивільних
Окупанти вдарили ракетами по Краматорську (відео)
Окупанти вдарили ракетами по Краматорську (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Війна на боці Путіна. Узбекистан дав жорстке попередження своїм громадянам
63K
СБУ оприлюднила запис, як рашист наказав розстріляти цивільних на Київщині (аудіо)
44K
Вибухи у Криму: яку техніку окупанти зберігали на аеродромі «Саки»
41K
Чому Зеленський забрав громадянство? Ображений Корбан назвав три версії
27K
Журналіст Портников знайшов у себе вдома прослушку (фото)
25K
Країни G7 оприлюднили вимоги до Росії щодо Запорізької АЕС 

Новини

ЗСУ відбили кілька штурмів окупантів на Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 07:31
Літаки окупантів нишпорять поблизу українських кордонів – Повітряні сили 
Вчора, 20:17
Рашисти обстріляли Бахмут: шестеро загиблих (фото)
Вчора, 19:54
Окупанти відбирають у херсонців квартири та автівки 
Вчора, 19:16
ЗСУ на кількох напрямках відбили ворожі штурми – Генштаб
Вчора, 19:00
Нацгвардієць збив ворожий штурмовик Су-25 (відео) 
Вчора, 18:46

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту