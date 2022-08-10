Як окупанти готують «суд» над «азовцями». Шокуючі кадри

Окупанти вихваляються щойно побудованими камерами для суду над бійцями «Азову»

У Маріуполі російські окупанти продовжують готуватись до самосуду над українськими військовими. Про це повідомляє Маріупольська міська рада. Мерія також опублікувала відео з місця, де росіяни хочуть провести показовий суд.

«Російські окупанти продовжують у Маріуполі підготовку до самосуду над нашими героями. Так виглядають камери у філармонії, де хочуть зробити показовий «суд» над захисниками України», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти розташували на сцені маріупольської камерної філармонії тюремні клітки з 20 мм діаметром арматури.

«Російські окупанти продовжують нехтувати усіма міжнародними нормами. Вони продовжують множити воєнні злочини, демонструючи зневагу до всього цивілізованого світу. Звертаюся до світової спільноти, ООН та «Червоного Хреста» втрутитися у ситуацію, аби працювали правила поводження з військовими полоненими», – наголошує міський голова Вадим Бойченко.

Раніше у слідчому ізоляторі «ДНР» помер ще один захисник «Азовсталі».