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Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Харківщину: є загиблі

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Харківщину: є загиблі
Російські окупанти обстріляли Старий Салтів
фото: Нацполіція

Двоє цивільних отримали поранення не сумісні з життям і загинули на місці

Війська РФ обстріляли касетними боєприпасами селище Старий Салтів у Харківській області. В результаті загинули двоє місцевих жителів.
Про це повідомляє поліція області у Telegram.

Правоохоронці уточнили, що росіяни відкрили вогонь по Старому Салтову у середу, 10 серпня, близько 12:00. Селище обстріляли касетними боєприпасами.

«Двоє цивільних отримали поранення не сумісні з життям і загинули на місці», - йдеться у повідомленні поліції.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 про порушення законів та звичаїв війни.

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Нагадаємо, триває 168-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски. Українські захисники відбили кілька штурмів ворога на Донеччині та Харківщині.

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Теги: Харківщина війна в Україні Дніпропетровщина

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