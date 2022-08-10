Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Харківщину: є загиблі

Двоє цивільних отримали поранення не сумісні з життям і загинули на місці

Війська РФ обстріляли касетними боєприпасами селище Старий Салтів у Харківській області. В результаті загинули двоє місцевих жителів.

Про це повідомляє поліція області у Telegram.

Правоохоронці уточнили, що росіяни відкрили вогонь по Старому Салтову у середу, 10 серпня, близько 12:00. Селище обстріляли касетними боєприпасами.

«Двоє цивільних отримали поранення не сумісні з життям і загинули на місці», - йдеться у повідомленні поліції.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 про порушення законів та звичаїв війни.

3 фото На весь екран





Нагадаємо, триває 168-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски. Українські захисники відбили кілька штурмів ворога на Донеччині та Харківщині.