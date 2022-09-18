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Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 18 вересня 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 18 вересня 
ЗСУ дають відсіч окупантам на всіх напрямках фронту
фото: Генштаб

Триває 207 доба повномасштабної війни 

Відносно спокійно ніч із 17 на 18 вересня минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Запорізькїй, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Житомирщині.

Дніпропетровщина 

Тричі ворог стріляв по Нікопольському району, задіяв «Гради» та важку артилерію. У Нікополі троє поранених, пошкоджені кілька десятків багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди, автівки, дитячий садок. магазини, перукарня, будівля місцевої адміністрації, лінії електропередач. Через обстріл сталося загоряння місцевого ринку. Полум’я вогнеборці уже загасили. У Марганецькій громаді минулося без постраждалих.

Харківщина

Уночі окупанти обстріляли територію Чугуївської громади. Виникла пожежа в нежитловому комплексі споруд, постраждалих немає. Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював Харківський, Чугуївський райони, зафіксували обстріли Куп'янського та Ізюмського районів. Зруйновані житлові будинки та господарчі споруди, автозаправну станцію, гаражі та виробничі об'єкти. У місті Куп'янськ пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок. За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом минулої доби від обстрілів окупантів загинула 11-річна дівчинка в Чугуєві. У прикордонному селі Стрілече Харківського району окупанти влучили з танка по цивільному авто, загинули дві жінки.

Наразі інформація уточнюється. У Куп'янському районі госпіталізовано з пораненнями п'ятьох цивільних, в Харківському – троє поранених, двоє постраждалих в Ізюмському районі, один – в Чугуївському.

Луганщина

За ніч по позиціях наших бійців завдано три авіаудари та проведено 17 артобстрів. Тривають позиційні бої. Окупанти несуть знані втрати. Скупчення техніки ворога люди спостерігають майже в усіх населених пунктах, що поблизу з адмінмежею до інших областей. Зокрема, у Троїцькому, Сватовому, Рубіжному, Попасній.

Через відсутність Інтернету місцеве окупанти не втрачають можливості маніпулювати громадською думкою. Втім, при значних втратах росіянам вдається лише приховати точну кількість загиблих. Переповнені лікарні і морги місцеві жителі бачать щодня.  

Донеччина

Вночі були ракетні обстріли Краматорська (поранена людина), Родинського (дві людини поранені). Артилерійські обстріли міста Сіверськ, села Піски, Рай-Олександрівка, міста Миколаївка (горить приміщення Слов'янської ТЕС), с. Вільне Поле, Бурлацьке, Одрадівка, Майорськ, Соледар, Мар'їнка, Красногорівка, село Костянтинівка (поранена людина). Область залишається без газу і частково без води й електрики. Обов'язкова евакуація населення триває. За добу на Донеччині п'ятеро загиблих, 18 поранених. 

Миколаївщина  

Учора близько 23:05 Миколаїв зазнав обстрілів. За попередньою інформацією відомо, що постраждала цивільна інфраструктура. Детальна інформація уточнюється. Попередньо – без жертв та постраждалих.

Вночі ворог обстрілював місто Очаків, внаслідок чого важких поранень зазнали дві людини. Пошкоджено житлові будинки. У деяких районах міста немає доступу до мережі Інтернет. Також минулої доби ворог завдавав ударів по селі Червоне Воскресенської громади. Постраждалих немає. Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Вчора обстрілів зазнали околиці станції Березнегувате, інформація щодо наслідків уточнюється. Також вчора були обстріли за межами сіл Широке, Червона Долина та Поляна Широківської громади. Постраждалих та руйнувань немає. Протягом минулої доби обстріли лунали на околицях с. Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Херсонщина

Ситуація залишається надзвичайно складною, тривають бойові дії. Окупанти тероризують місцеве населення та вчиняють воєнні злочини, серед яких мародерство, катування та вбивства цивільних. Продовжуються випадки викрадення людей. Окупанти продовжують обстрілювати села Бериславського району, внаслідок чого є поранені та загиблі серед місцевого населення, а також руйнування цивільної інфраструктури.

За інформацією оперативного командування «Південь» нашою авіацією нанесено 15 ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 250 вогневих завдань. Зокрема, уражено зосередження живої сили та техніки поблизу Старої Збур’ївки, пункт управління у Херсоні, станцію радіоелектронниої боротьби у Новій Каховці та альтернативну понтонну переправу поблизу Садового. 

Нагадаємо, триває 207 доба доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки.

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