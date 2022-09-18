Ситуація на Донеччині: окупанти за добу вбили п'ятьох мирних мешканців

Російські загарбники щодня вбивають цивільних у Донецькій області

Окупанти продовжують вбивати мирне населення України, обстрілюючи житлові будинки та громадянську інфраструктуру. Так, минулої доби, 17 вересня, в області загинули п'ятеро людей. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в Telegram.

«За 17 вересня росіяни вбили п'ять мирних жителів Донбасу: двох у Бахмуті, двох у Вугледарі та одного в Георгіївці. Ще 18 людей отримали поранення», - написав він.

Кириленко додав, що зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

«Кожен військовий злочинець буде покараний!» – наголосив він.

Нагадаємо, що 17 вересня російські загарбники також обстрілювали Миколаїв та область. Влучання сталося в одну з лікарень міста та автогаражний кооператив.Також росіяни минулої доби обстрілювали Дніпропетровську область. Вони тричі ударили по Нікопольському району – з «Градів» та важкої артилерії.