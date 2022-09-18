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Байден заговорив про ядерний удар: чому це поганий знак для світу

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Байден заговорив про ядерний удар: чому це поганий знак для світу
США попередили Путіна: застосування ядерної та хімічної зброї будуть мати наслідки 
фото з відкритих джерел

Перед вторгненням РФ в Україну президент США так само бив на сполох, та українська влада йому не вірила 

Президент США Джо Байден днями застеріг президента РФ Володимира Путіна від застосування хімічної або ядерної зброї в Україні. Про це він сказав в інтерв’ю CBS News.

«Не роби цього. Не роби. Не роби. Ти зміниш обличчя війни так, як цього не відбувалося з часів Другої світової війни», – відповів Байден, звертаючись до кремлівського диктотора. 

На запитання, якими будуть наслідки, якщо таке все ж відбудеться, президент США уникнув конкретної відповіді. Водночас яка саме реакція буде – залежатиме від масштабів того, що рашисти зроблять, зауважив американський лідер. 

Про ймовірність застосування Росією зброї масового ураження, зокрема, тактичної ядерної, говорять від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Однак насторожує, що заяву-попередження публічно зробив президент США. Як відомо, Байден восени та взимку, перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну, неодноразово виступав із заявами про небезпеку. Так само лідер США попереджував українську владу, що країна-агресорка готується до нападу. Однак тоді на його повідомлення влада України не відреагувала. Тож нинішня публічна заява Байдена – поганий знак для світу. 

Цьогоріч у червні Байден сказав для The New York Times, що вважає вкрай небезпечною риторику Кремля щодо можливості застосувати ядерну зброю в Україні. Однак тоді лідер США наголошував, що не бачить готовності Путіна вдатися до такого вчинку.

Уже в липні в Нью-Йорку, США, на телебаченні з'явилися відеоролики з інструкцією, що робити у випадку ядерного удару. 

Нещодавно ЦРУ оцінило ризик застосування Путіним ядерної зброї. Відомство вважає, що ймовірність застосування російським диктатором Володимиром Путіним ядерної зброї повністю відкидати не варто, хоча наразі немає жодних доказів планування використання будь-якої зброї масового знищення. 

Це один фахівець, американський генерал, колишній командувач військ США в Європі, ветеран війн в Іраку та Афганістані Бен Годжес вважає: ймовірність того, що президент РФ Володимир Путін застосує ядерну зброю проти України, невелика. Але якщо все ж РФ наважиться на такий божевільний крок, США готові відреагувати у відповідь, адже від цього залежить світова стабільність.

Як повідомлялося, рашисти можуть застосувати ядерну зброю у разі успішного контрнаступу Збройних сил України. Про це генерал сер Річард Берронс, колишній голова Об'єднаного командування Збройних сил Великобританії.

Як відомо, країна-терористка РФ не раз відверто погрожувала світові застосуванням ядерної зброї. 

Сам кремлівський диктатор заявляв, що ядерна війна ніколи не має бути розв'язана і що у ній не може бути переможців. Та ми пам'ятаємо його заяви про те, що РФ ні на кого нападати не збирається і не буде воювати з Україною, зроблені напередодні повномасштабного вторгнення. Довіряти словам рашистів не варто.

Напередодні, рісля заяви Байден, Кремль відреагував на слова лідера США. Вустами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова було запропоновано прочитати військову доктрину РФ.

У військовій доктрині йдеться, що Російська Федерація залишає за собою право застосувати ядерну зброю у відповідь на застосування проти неї та її союзників ядерної та інших видів зброї масового враження, а також у разі агресії проти РФ із застосуванням звичайної зброї, коли під загрозу поставлене саме існування держави.

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Теги: Джозеф Байден путін ядерна зброя президент влада рашисти

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