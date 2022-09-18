Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Майже 55 тисяч: Генштаб оприлюднив нові втрати ворога

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Майже 55 тисяч: Генштаб оприлюднив нові втрати ворога
Окупанти готують собі шляхи відступу з Херсонської області
фото з відкритих джерел

Кількість ліквідованих в Україні російських загарбників наближається до 55 тисяч

За минулу добу, 18 вересня, українські захисники ліквідували ще 230 рашистів. Загалом із 24 лютого по 17 вересня Збройні сили України знищили приблизно 54480 російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на ранок 18 вересня склали:

  • особового складу ‒ близько 54480 (+230) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 2210 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 4718 (+17) од.;
  • артилерійських систем – 1309 (+3) од.;
  • реактивних систем залпового вогню – 312 (+0) од.;
  • засоби протиповітряної оборони ‒ 168 (+0) од.;
  • літаків – 251 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 217 (+1) од.;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 918 (+7);
  • крилаті ракети ‒ 238 (+2);
  • кораблі / катери ‒ 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3578 (+7) од.;
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 122 (+1).
Майже 55 тисяч: Генштаб оприлюднив нові втрати ворога фото 1

Нагадаємо, розпочалася двісті сьома доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках.

Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки.

Раніше Генштаб повідомляв, що у зв’язку з успішними діями Сил оборони щодо виведення з ладу всіх переправ через Дніпро на Херсонському напрямку, окупанти готують собі шляхи відступу. Так, в районі Каховської ГЕС, для побудови надалі переправи, вони затопили дев'ять вагонів.

Теги: окупанти війна Генштаб втрати

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські амбіції розвіялись, як дим після вибуху
Росія втратила основи своєї могутності
12 вересня, 09:54
На саміті Шанхайської організації співробітництва Путін та Лукашенко виявились нікому не потрібними
Росія втратила статус регіонального лідера
16 вересня, 15:02
Пушилін заявив про «польських найманців» у Святогірську
Пушилін пояснив, чому окупанти втратили контроль над Святогірськом
12 вересня, 23:53

Події в Україні

Стріляє в курей. Окупант розповів, чим насправді займається в Україні (аудіо) 
Стріляє в курей. Окупант розповів, чим насправді займається в Україні (аудіо) 
Окупанти масовано обстріляли Харківщину: є загиблі й поранені
Окупанти масовано обстріляли Харківщину: є загиблі й поранені
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 18 вересня 
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 18 вересня 
Майже 55 тисяч: Генштаб оприлюднив нові втрати ворога
Майже 55 тисяч: Генштаб оприлюднив нові втрати ворога
Британська розвідка відповіла, навіщо рашисти збільшили кількість ракетних ударів по Україні 
Британська розвідка відповіла, навіщо рашисти збільшили кількість ракетних ударів по Україні 
Звільнення Вовчанська: як мешканці допомагають позбутися «русского міра» (відео)
Звільнення Вовчанська: як мешканці допомагають позбутися «русского міра» (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Під час прощання з Єлизаветою ІІ трапився неприємний інцидент (відео)
152K
Ексглава МЗС Румунії закликав Україну віддати свої землі РФ та ще трьом країнам
121K
Розвідка США прогнозує зміну планів Путіна у війні проти України
105K
Терорист Гіркін в істериці: ЗСУ виграли війну
43K
Почекун Путін: мережа висміяла диктатора, на зустріч із яким «спізнювалися» президенти
27K
Американський дипломат пояснив, яке місце в історії забезпечив собі Путін

Новини

ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
Вчора, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
16 вересня, 21:18
«Нафтогаз» продає газ в зоні бойових за космічною ціною. Профільна асоціація зробила заяву
16 вересня, 13:41
Контрнаступ ЗСУ: Росія вивозить вантажівками гори трупів окупантів
16 вересня, 07:12
П'ять новин 15 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
15 вересня, 21:02
Сильні поділилися силою: Parimatch долучився до збору крові для військових
15 вересня, 12:54

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту