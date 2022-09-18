Майже 55 тисяч: Генштаб оприлюднив нові втрати ворога

Кількість ліквідованих в Україні російських загарбників наближається до 55 тисяч

За минулу добу, 18 вересня, українські захисники ліквідували ще 230 рашистів. Загалом із 24 лютого по 17 вересня Збройні сили України знищили приблизно 54480 російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на ранок 18 вересня склали:

особового складу ‒ близько 54480 (+230) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2210 (+8) од.;

бойових броньованих машин ‒ 4718 (+17) од.;

артилерійських систем – 1309 (+3) од.;

реактивних систем залпового вогню – 312 (+0) од.;

засоби протиповітряної оборони ‒ 168 (+0) од.;

літаків – 251 (+0) од.;

гелікоптерів – 217 (+1) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 918 (+7);

крилаті ракети ‒ 238 (+2);

кораблі / катери ‒ 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3578 (+7) од.;

спеціальна техніка / special equipment ‒ 122 (+1).

Нагадаємо, розпочалася двісті сьома доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках.

Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки.

Раніше Генштаб повідомляв, що у зв’язку з успішними діями Сил оборони щодо виведення з ладу всіх переправ через Дніпро на Херсонському напрямку, окупанти готують собі шляхи відступу. Так, в районі Каховської ГЕС, для побудови надалі переправи, вони затопили дев'ять вагонів.