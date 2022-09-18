Більше ніж 20 прильотів. Окупанти обстріляли Сумщину

Внаслідок атак ворога ніхто не постраждав

Російські окупанти протягом 17 вересня завдали ударів по трьох громадах Сумської області. Про це повідомив глава Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Посадовець розповів, що з 13:20 загарбники обстрілювали Середино-Будську громаду з мінометів. Зафіксовано 5 «прильотів».

Завдали ударів росіяни й по Білопільській громаді. О 15:20 була мінометна атака – 14 мін. Унаслідок обстрілу в одному з сіл пошкоджено приватний будинок мирних мешканців, вибиті шибки у кількох домах і понівечений автомобіль.

По Шалигінській громаді ворог бив після 16:00 зі САУ – 15 «прильотів». У результаті атаки згоріло близько 2 тонн сіна місцевих жителів.

«В усіх випадках – без людських жертв», – додав Живицький.

Нагадаємо, вдень, 17 вересня, російські окупаційні війська обстріляли два райони Дніпропетровщини. Через обстріли частина м. Марганець залишилась без світла.

Додамо, російські окупанти уранці 17 вересня завдали удару Слов’янській ТЕС, що в місті Миколаївка. Пошкоджено обладнання на території станції.