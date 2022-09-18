Окупанти знову вдарили по Миколаєву: які наслідки (фото)          

Влучання ворожого снаряду сталося в одну з лікарень міста

Росіяни обстріляли у Миколаєві одну з лікарень та автогаражний кооператив

Російські загарбники продовжують обстрілювати Миколаїв та область. Ввечері 17 вересня вони вгатили по обласному центру, внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура. Про це повідомили мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Обстріл Миколаєва

Сєнкевич повідомив, що влучання сталося в одну з лікарень міста та автогаражний кооператив. Він також опублікував фото наслідків.

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Віталій Кім додав, що через обстріли відбулося займання автівки. Попередньо без жертв та постраждалих.

Обстріл Миколаївської області

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації зазначив, що 17 вересня, о 13:37, були зафіксовані обстріли міста Очаків. Вночі 18 вересня ворог продовжив свою атаку.

«Внаслідок чого важких поранень зазнали дві людини. Пошкоджено житлові будинки. У деяких районах міста немає доступу до мережі Інтернет», – зазначив Кім.

Також, за словами Кіма, під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що розташовані на лінії розмежування.

Нагадаємо, раніше Віталій Кім заявив, що громадянам, які проживають у Миколаєві і не працюють та не допомагають Збройним силам України, варто евакуюватися.

Як відомо, уночі 17 вересня у Миколаєві пролунали вибухи. Місцеві мешканці повідомили про запуски ракет з Каховського району у бік Миколаєва.