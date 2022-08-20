Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 20 серпня

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 20 серпня
На Дніпропетровщині пошкоджено будинки в результаті обстрілів
фото: Валентин Резніченко/Facebook

Найважча ситуація у шести областях України

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Одеській, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.

Дніпропетровщина

На Дніпропетровщині ворог знову ударив по Нікопольському та Криворізькому районах. Нікопольський обстріляли тричі за ніч. У Нікополі пошкоджені 9 приватних будинків, сонячні панелі, лінії електропередач. Без постраждалих.

По Марганецькій громаді росіяни били з «Градів» та ствольної артилерії. Без руйнувань та постраждалих.

В Апостолівській громаді Криворізького району пошкоджені кілька будинків та газогін. Людей не зачепило.

Харківщина

Вночі обстріл обʼєктів інфраструктури Харкова. Без жертв.

По області вночі обстріл обʼєктів інфраструктури в Харківському та Чугуївському районах. Без жертв.

Протягом минулого дня – обстріли Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів. Потрапляння на відкриту територію та приватний сектор. В одному із сіл зруйнований приватний будинок, одна людина травмована. Також тракторист підірвався на міні під час роботи у полі на тракторі.

Луганщина

Загалом ЗСУ за минулий день відбили сім атак противника на нашій ділянці фронту (Бахмутський напрям), не допустивши жодного прориву. Також двічі росіяни атакували з повітря, випустили п’ять ракет по населених пунктах та наших укріпленнях, чотири рази в бій йшли танкові підрозділи. Ствольна та реактивна артилерія ворога не припиняє обстрілів. Лише за минулу ніч ворог 12 разів намагався завдати вогневого впливу із цього озброєння.

Донеччина

Вночі – обстріл Костянтинівки, зруйновано будівлю колишнього підприємства УТОС. Авіаудар по Торецьку. Без жертв. Також вночі окупанти обстріляли с. Бахмутка, с. Жованка, ст. Майорск, с. Кодема, Піски-2. Зв’язок відсутній у всіх населених пунктах. Зруйновано два житлові будинки у Жованці та дві господарські будівлі, також пошкоджена господарська споруда на ст. Майорськ. Інформація про поранених та загиблих не надходила.

Поодинокі обстріли Авдіївки зі ствольної артилерії та мінометів. Зранку близько 05:30 активізація обстрілів по позиціях. Повідомлень про постраждалих цивільних не надходило.

Протягом ночі були поодинокі обстріли Соледару. О 6.30 відновилися обстріли с. Яковлівка, с. Бахмутське та околиці Соледара. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

За добу обстріли населених пунктів Донеччини із артилерії, ЗРК С-300, РСЗВ «Ураган», мінометів, авіаудар «НУРС». Пошкоджено 8 житлових будинків, 2 автомобіля, складське приміщення, гуртожиток. За добу по області 7 загиблих, 13 поранених цивільних. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Евакуація населення триває.

Миколаївщина

Сьогодні вночі Миколаїв вкотре зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо, що ворог завдав удару по місту ракетами типу С-300. Без постраждалих. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

19 серпня протягом дня ворог обстрілював Первомайську громаду. Ввечері влучення були за межами с. Костянтинівка, переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає.

Вчора протягом дня і сьогодні вночі — обстріли с. Широке. Пошкоджено три житлових будинки. Також вчора ввечері — обстріли с. Поляна. Влучання були переважно по відкритим територіям. Постраждалих немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Херсонщина

У цілому ситуація залишається важкою. Окрім щоденних бойових дій, повітряних тривог та знищення інфраструктурних об’єктів, на території Херсонщини триває психологічний та фізичний тиск із щоденними новими випадками викрадення людей. Відкриття проєкту «Соціальної пенсійної карти» анонсували окупанти на Херсонщині. Перші картки обіцяють видавати пенсіонерам, саме на них окупанти планують зачисляти пенсії. На території області росіяни намагаються вивести обіг гривні, відбирають термінали, забороняють працювати ринковим «мінялам», вимагають продавати товари у двох валютах.

Читайте також: ЗСУ відбили наступ окупантів під Харковом – Генштаб
Теги: війна росія Україна окупанти обстріл окупація

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У результаті атаки безпілотника пошкоджено дах штабу окупантів у Севастополі
Вибухи в Криму: у штабі окупантів знесло дах (фото, відео)
Сьогодні, 09:18
В окупованому рашистами Мелітополі працюють партизани
Вночі в окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи (відео)
Сьогодні, 07:55
Передмістя Харкова потрапило під обстріл
Окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури Харкова
Сьогодні, 04:24

Події в Україні

Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 20 серпня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 20 серпня
Вибухи в Криму: у штабі окупантів знесло дах (фото, відео)
Вибухи в Криму: у штабі окупантів знесло дах (фото, відео)
Волонтерка Ярова продала другу футболку: рекордна сума піде на потреби армії
Волонтерка Ярова продала другу футболку: рекордна сума піде на потреби армії
У штабі окупантів у Севастополі прогримів вибух (фото, відео)
У штабі окупантів у Севастополі прогримів вибух (фото, відео)
За ніч окупанти тричі накрили вогнем Нікополь: фото наслідків
За ніч окупанти тричі накрили вогнем Нікополь: фото наслідків
Вночі в окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи (відео)
Вночі в окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
137K
Хто в хаті господар? Банкова потрапила у курйоз через фото Єрмака і Зеленського
137K
Олександр Бринжала вступив у бій проти 12 ворожих винищувачів
120K
Ердоган повідомив, яку пропозицію зробив Зеленському під час візиту до Львова
100K
У Запоріжжі прогриміли вибухи
85K
«Війна буде довгою, тому...» Ярош із фронту звернувся до українців
63K
Намагалися форсувати річку: прикордонники ліквідували диверсантів

Новини

ЗСУ відбили наступ окупантів під Харковом – Генштаб
Сьогодні, 07:16
Генштаб назвав напрямки, де ЗСУ успішно відбили атаку ворога
Вчора, 18:44
Рашисти розбудовують аеродром у Білорусі: супутникові знімки
Вчора, 18:00
Рашисти атакували Дніпропетровщину: снаряди прилетіли у житлові квартали
Вчора, 16:59
СБУ викрила на Херсонщині посадовців пенітенціарної системи, які працювали на РФ
Вчора, 16:42
«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів на харківському напрямку
Вчора, 16:25

Прес-релізи

Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
19 серпня, 16:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту