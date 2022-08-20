Вночі в окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи (відео)

Є влучання в одну з російських військових баз

У ніч на 20 серпня в тимчасово окупованому росіянами Мелітополі прогриміли вибухи, які чуло все місто. Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

За попередніми даними, є влучне попадання в одну з російських військових баз, яку рашисти вже вкотре намагаються відновити в районі аеродрому.

«Колаборанти одразу ж відзвітували перед старшим братом, що спрацювала їхня ППО. Так спрацювала, що дим іде досі. Проте, якщо у росармії така ППО, ЗСУ точно дістануть їх якомога швидше», – зазначив Федоров.

Більш детальну інформацію про нічні вибухи Федоров пообіцяв повідомити пізніше.

Нагадаємо, 17 серпня у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух. Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, сильний вибух пролунав біля однієї з комендатур окупантів у центрі міста.

Також уранці 16 серпня близько сьомої години в окупованому Мелітополі пролунали два вибухи. Згодом у місті зупинилося телемовлення рашистів. Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, зафіксовано два вибухи в районі підстанції.

У тимчасово окупованому Мелітополі представники українського руху опору пошкодили штаб російської партії «Єдина Росія».