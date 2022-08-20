Окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури Харкова

Жертв та постраждалих внаслідок обстрілу немає

У ніч на 20 серпня росіяни ракетами обстріляли об’єкти критичної інфраструктури на території Харкова. Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

За його словами, під обстріл потрапило передмістя Харкова.

«Прильоти» ракет по об'єктах критичної інфраструктури у Немишлянському районі та передмісті Харкова», – написав Терехов.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Зауважимо, вночі прогриміли вибухи у Харкові. Пізніше майже по всій території України було оголошено повітряну тривогу.

Також цієї ночі пролунали вибухи і у Миколаєві.

Нагадаємо, ввечері 17 серпня у Салтівському районі Харкова російська ракета влучила в гуртожиток для людей з вадами слуху, продовжуються пошуки потерпілих під завалами будівлі. На місці обстрілу виявлено уламки ракети типу 9М727 Іскандер.

Близько 4:30 ранку ворог здійснив пуски ще восьми ракет з м. Бєлгород в напрямку Харківщини. Зафіксовані влучання ракет в Холодногірському та Салтівському районах Харкова. Пошкоджені будівлі, об'єкти інфраструктури, зайнялися пожежі.