За ніч окупанти тричі накрили вогнем Нікополь: фото наслідків

У результаті обстрілів у Нікополі пошкоджені будинки, люди без електрики

Вночі 20 серпня російська загарбницька армія з різної зброї била по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За ніч ворог тричі накрив вогнем Нікопольський район.

«У Нікополь прилетіли десять снарядів з російської ствольної артилерії. У місті пошкоджені дев’ять приватних будинків, сонячні панелі, лінії електропередач. Без електрики до 300 людей. Минулося без загиблих та поранених», – розповів Резніченко про наслідки обстрілів.

3 фото На весь екран





По Марганецькій громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії та «Градів». Обійшлося без постраждалих та руйнувань.

По Криворізькому району росіяни вдарили з «Ураганів». В Апостолівській громаді є руйнація кількох будинків та газогону. Люди не постраждали.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня росіяни ракетами обстріляли об’єкти критичної інфраструктури на території Харкова.

Також цієї ночі пролунали вибухи і в Миколаєві.