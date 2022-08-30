Білий дім прокоментував контрнаступ ЗСУ на півдні

У Росії є «проблеми з кадрами» в Україні

Координатор зі зв'язків з громадськістю Ради національної безпеки Джон Кірбі прокоментував український контрнаступ на півдні. Про це повідомляє CNN.

За його словами, українці вже вплинули на військовий потенціал Росії.

«Тому що росіянам довелося виводити ресурси зі сходу просто через повідомлення про те, що українці можуть більше атакувати на півдні. І тому їм довелося виснажити певні підрозділи в певних районах на сході Донбасу, щоб відреагувати на те, що вони явно вважали загрозою контрнаступу», – сказав Кірбі.

Кірбі зауважив, що у Росії є «проблеми з кадрами» в Україні, тому вона намагається розширити вербування бойовиків всередині країни і «переманити» деяких своїх призовників і контрактників на службу понад встановлені терміни.

«Вони відчувають проблеми з людськими ресурсами – проблеми з людськими ресурсами, які не полегшуються тим, як їм доводиться реагувати на повідомлення про потенційний контрнаступ українців», – зазначив Кірбі.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

Також українські захисники відбили з-під російської окупації два села біля Херсону і два - біля Високопілля.