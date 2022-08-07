Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 7 серпня

Із п’ятої ранку – обстріли по всій лінії фронту навколо Авдіївки, масований артобстіл міста

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Вінничині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій станом на ранок 7 серпня.

Дніпропетровщина

Нічні обстріли Нікопольського та Криворізького районів. По Нікопольському району ворог ударив з «Градів». У Марганці двоє постраждалих, одна людина у лікарні. У місті пошкоджено 48 приватних будинків, господарчі споруди, автівки, автобусна зупинка. Виведено з ладу електромережу. Кілька тисяч містян без світла.

У Червоногригорівській громаді – без жертв та руйнувань.

Криворізький район росіяни обстріляли з «Ураганів» та ствольної артилерії. Ударили по двох громадах – Апостолівській та Зеленодольській. Без постраждалих та руйнувань.

Харківщина

Зафіксовано 4 вибухи в місті Харків. Зранку дві ракети влучили в Індустріальний район, територія заводу; одна ракета – Немишлянський район, пошкодження критичної інфраструктури; ще одна – Новобаварський район, влучання в землю біля приміщення суду.

По області обстрілювали Ізюмський, Харківський, Богодухівський, Чугуївський райони. Є влучання по відкритих територіях, допомоволодіннях, господарчих спорудах. Постраждалих, попередньо, немає.

Луганщина

Ворог тричі організовував штурмові дії, при кожній з яких атакував одразу з декількох сторін. Зокрема, вів наступ поблизу Верхньокам’янського, але через супротив наших збройних сил вимушений був відступити. 12 разів росіяни застосовували ствольну артилерію, ще чотири – реактивну. Таку ж кількість разів залучали мінометників, нанесли два ракетних удари. Населені пункти, навколо яких пролягає лінія фронту, обстріляні окупантами з усіх видів озброєння, у тому числі із танків. Шість ударів проведені штурмовою та армійською авіацією ворога.

Донеччина

За минулу добу росіяни обстріляли Бахмут, Авдіївку, Залізне, Соледар, Первомайське, смт. Південне, смт. Нью-Йорк, Новоселівку, Сонцівку. Пошкоджено пішохідний міст, 5 приватних житлових будинків, одна багатоповерхівка, складське приміщення, господарчу споруду.

Вночі і зранку – ракетний удар по Кураховому, «Ураганом» у Слов'янську пошкоджено будинки у приватному секторі.

З п’ятої ранку – обстріли по всій лінії фронту навколо Авдіївки, масований артобстіл міста.

За добу по області – 5 вбитих, 8 поранених цивільних.

Миколаївщина

Зранку у Миколаєві знову лунали вибухи. Детальна інформація уточнюється. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Протягом минулої доби обстрілів зазнало смт Березнегувате. Одна людина загинула та п'ятеро поранено. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

Тривають обстріли за межами населених пунктів Широківської громади. Детальна інформація уточнюється.

Уночі обстрілів зазнало с. Таборівка Бузької громади, внаслідок чого зруйновано три житлових будинки. За попередньою інформацією без жертв.

Херсонщина

Бойові дії тривали протягом всього дня. ЗСУ продовжують наносити удари по складам і позиціям окупантів та місцевих колоборантів. Напружена ситуація у всіх районах області.

Головною темою на всіх пропагандистських ресурсах залишається проведення референдуму. Представники окупаційної влади активно їздять громадами Херсонщини та агітують за приєднання до Росії.

Нагадаємо, розпочалася сто шістдесят пʼята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами. Внаслідок втрат особовий склад ворога на деяких напрямках відмовляється йти в бій та вдається до саботажу.