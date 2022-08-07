Інститут вивчення війни пояснив, навіщо росіяни захопили АЕС в Україні

ISW аналізує ситуацію на українських фронтах станом на 6 серпня

Росія використовує АЕС, аби зіграти на страху Заходу перед ядерною катастрофою в Україні. Про це повідомили аналітики Інститут вивчення війни (ISW).

Також аналітики вважають, що росіяни намагаються підірвати волю Заходу до надання військової підтримки українському контрнаступу та використовувати АЕС як ядерний щит для запобігання ударам України по російській силі та техніці.

Разом з тим в Інституті повідомили, що окупанти не полишають спроб взяти під контроль Піски, що у Донецькій області. Однак постійно зазнають невдачі.

За оцінками експертів, єдине на що спромоглися загарбники – захопити околиці селища. На це вказують геолокаційні кадри бойовиків так званої «ДНР».

«Російські війська, ймовірно, контролюють лише південно-східні околиці Пісків», – зазначили в ISW.

Ключові висновки аналітиків:

Російські війська, ймовірно, зберігають вибухівку та міни на Запорізькій атомній електростанції й навколо неї і, можливо, замінували частини станції.

Російські війська також можуть обстрілювати українські позиції ракетами з території або поблизу заводу.

Російські сили здійснили обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська та на схід і південь від Бахмута.

Російські війська здійснили серію наземних атак, намагаючись прорвати українські оборонні лінії на північ, захід і південь від Донецька.

Російські війська не проводили наступальних дій на півдні України та продовжували вживати оборонних заходів.

Триваюча українська партизанська діяльність і цивільний опір лякають ворога, оскільки він продовжує готуватися до інтеграції окупованих територій до РФ після майбутніх фіктивних «референдумів» про анексію.

РосЗМІ пропагували трудові табори, репресії та розстріли українських партизанів і мирних жителів, які відмовлялися співпрацювати з призначеними Росією чиновниками на окупованих українських територіях.

Нагадаємо, Збройні сили України на півдні знищили чотири російські зенітно-ракетні системи С-300 і зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцир-С1».

Також бійці 93-ї бригади оприлюднили відео знищення російського танка за допомогою американського переносного протитанкового ракетного комплексу Javelin.