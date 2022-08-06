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МАГАТЕ попередило про загрозу ядерної катастрофи через обстріл Запорізької АЕС

Альона Боженко
glavcom.ua
МАГАТЕ попередило про загрозу ядерної катастрофи через обстріл Запорізької АЕС
МАГАТЕ обурене обстрілом Запорізької АЕС
фото із відкритих джерел

Гендиректор МАГАТЕ вже чотири місяці готовий очолити місію експертів в Запоріжжі

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попереджає про ядерну катастрофу та наполягає на місії МАГАТЕ на станцію. Відповідна заява розміщена на сайті МАГАТЕ.

«Я вкрай стурбований вчорашнім обстрілом найбільшої в Європі атомної електростанції, який підкреслює цілком реальну небезпеку ядерної катастрофи, яка може загрожувати здоров'ю населення і навколишньому середовищу в Україні та за її межами», – заявив Гроссі.

Він підкреслив, що військові дії, що ставлять під загрозу безпеку Запорізької АЕС, повинні бути відвернені за будь-яку ціну.

«Я рішуче й наполегливо закликаю всі сторони виявляти максимальну стриманість поблизу цього важливого ядерного об'єкта з шістьма реакторами. І я засуджую будь-які насильницькі дії, вчинені на Запорізькій атомній електростанції чи поблизу неї, чи проти її персоналу», – заявив Гроссі.

Він наголосив, що український персонал, який працює на окупованій станції, повинен мати можливість виконувати свої обов'язки без погроз або тиску, що підривають також безпеку АЕС.

За словами Гроссі, він вже чотири місяці готовий очолити місію експертів МАГАТЕ в Запоріжжі.

«Ця життєво важлива місія досі не відбулася не з вини МАГАТЕ. Незважаючи на наші рішучі зусилля, поки це неможливо. Але для цього потрібна співпраця, розуміння і сприяння з боку як України, так і Росії. Ми більше не можемо дозволити собі втрачати час», – підкреслив він.

Нагадаємо, 5 серпня  окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.  Зазначається, що рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є пожежна небезпека.

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