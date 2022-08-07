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Окупанти обстріляли Нікопольський район

Альона Боженко
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Нікопольський район
Рашисти обстріляли знову Нікополь
фото ілюстративне

Також вибухи пролунали і у Харкові

Російські військові вкотре обстріляли Нікопольський район. Про це повідомив очільник Нікопольської районної адміністрації Євген Євтушенко.

За словами Євтушенко, окупанти обстріляли Марганець. Він закликав місцевих жителів залишатися в укриттях.

«Обстріли в напрямку міста Марганець, смт Червоногригорівка. Нікополь – залишаємося в укриттях», – йдеться у повідомленні.

Також після оголошення повітряної тривоги вибухи пролунали і у Харкові. Про це повідомляє «24 канал».

«Практично одночасно зі звуками сирен о 00:34 у Харкові пролунали потужні вибухи. За інформацією місцевих жителів, загалом їх було щонайменше 3. Після цього в одному з районів міста зникло світло, проте через короткий проміжок часу електропостачання відновили», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти 6 серпня обстріляли території шести громад Сумської області з артилерії, гранатометів і стрілецького озброєння. Зафіксовано близько 200 прильотів.

Також 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. 

Зазначається, що рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є пожежна небезпека. Наразі постраждалих немає.

Теги: війна в Україні війна окупанти обстріл вибух

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