Окупанти заблокували місцевих жителів в Ізюмі, щоб викристати їх як живий щит, – мерія

В Ізюмі дуже тяжка гуманітарна ситуація, особливо гостро стоїть питання з ліками

Російські окупанти заблокували в Ізюмі Харківської області місцевих мешканців, щоб як живим щитом прикриватися ними від Збройних сил України. Про це повідомив начальник Управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради Максим Стрельник в ефірі телемарафону.

«Найгірше те, що вони тримають в заручниках місцевих мешканців, цивільних ізюмчан, які хотіли б евакуюватися з міста, розуміючи, що опалювальний сезон, який наближається, буде дуже кризовим. На жаль, основна маса населення залишається в заблокованому місті, і російські окупанти тримають наших земляків у полоні. Вони користуються ними, можна сказати, як живим щитом від Збройних сил України», – акцентував Стрельник.

Він зауважив, що загалом в Ізюмі дуже тяжка гуманітарна ситуація, але особливо гостро стоїть питання з ліками, тому що всі заклади охорони здоров’я в окупованому місті зруйновані.

Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни заявили, що Росія використовує АЕС, аби зіграти на страху Заходу перед ядерною катастрофою в Україні.

Аналітики вважають, що росіяни намагаються підірвати волю Заходу до надання військової підтримки українському контрнаступу та використовувати АЕС як ядерний щит для запобігання ударам України по російській силі та техніці.

Також повідомлялося, що російська загарбницька армія використовує ув'язнених для виявлення вогневих позицій Збройних сил України. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.