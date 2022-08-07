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Кремль визнав, що окупанти грабують українців

Володимир Миленко
glavcom.ua
Кремль визнав, що окупанти грабують українців
Дмитро Медведєв назвав грабежі російської армії «конфіскацією злочинного надбаного майна київського режиму»
фото з російських ЗМІ

Російське керівництво прикриває злочини своєї армії жителями Донбасу

Дмитро Медведєв відреагував на пропозицію Володимира Зеленського ухвалити закон про конфіскацію майна країни-агресора. Про це заступник голови Радбезу Росії написав у Telegram.

Коментуючи ідею президента України, Медведєв визнав, що російська армія займається грабежами на окупованій території – назвавши цей процес «конфіскацією злочинного надбаного майна київського режиму».

Третій президент Росії заявив, що збройні сили РФ буцімто передають усе награбоване «багатостраждальним жителям Донбасу».

«Вони відбирають у нас на папері, а ми на землі», – похвалився Дмитро Медведєв процесом грабежу у виконанні окупаційних військ.

Нагадаємо, кілька днів тому Медвєдєв опублікував на своїй сторінці «Вконтакте» пост, в якому погрожував після захоплення України напасти на Грузію та Казахстан.

Він назвав Казахстан та Грузію «штучними, неповноцінними державами, які не мають права на існування та мають стати частиною Росії.

Через деякий час пост видалили, а помічник Медвєдєва написав, що його сторінка була зламана. Однак російські пропагандистські ЗМІ підхопили «допис» і цитують Медвєдєва. Так, зрадник України Олег Царьов написав що в пості «усе вірно по суті».  

Громадяни Грузії та Казахстану різко відреагували на цю скандальну заяву Медведєва.

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Теги: війна Дмитро Медведєв грабіжники окупанти Володимир Зеленський

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