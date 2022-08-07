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Окупанти стріляли по сховищу ядерного палива на Запорізькій АЕС

Володимир Миленко
glavcom.ua
Окупанти стріляли по сховищу ядерного палива на Запорізькій АЕС
Мішенню для рашистських обстрілів стали контейнери із відпрацьованим ядерним паливом на Запорізькій АЕС. На щастя, цього разу обійшлося
фото: «Енергоатом»

Одна людина отримала осколкове поранення

Рашистські військові учора, 6 серпня, знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. Про це повідомляє пресслужба компанії «Енергоатом».

В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. «Вочевидь, цілили саме по контейнерах з ядерним паливом, які просто неба зберігаються поруч із місцями обстрілу», – упевнені у «Енергоатомі».

Зараз на території Запорізької АЕС перебуває 174 контейнери, у кожному з яких – по 24 збірки відпрацьованого палива.

Самі контейнери не постраждали, але були пошкоджені три датчики радіаційного моніторингу навколо території сховища. «Відтак вчасне виявлення та реагування у разі погіршення радіаційної обстановки або витоку радіації із контейнерів відпрацьованого ядерного палива наразі неможливе», – визнає «Енергоатом».

Також внаслідок обстрілів був поранений один із працівників станції. Його із осколковим пораненням доправили до міської лікарні Енергодара. Самі ж рашистські військові, а також персонал «Росатому», який перебуває у Енергодарі, заздалегідь заховалися у бункерах кризового центру та центру технічної підтримки.

Нагадаємо, 5 серпня окупанти також обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.  

Зазначалося, що рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Також ЗМІ писали, що окупанти завезли на Запорізьку АЕС невідомий вантаж.

Додамо, що аналітики Інституту вивчення війни упевнені – Росія використовує АЕС, аби зіграти на страху Заходу перед ядерною катастрофою в Україні.

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Теги: радіація обстріл Енергодар Запорізька область АЕС

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