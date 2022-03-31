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    Події в Україні

    Обстріл Харкова: понад 30 тис. містян залишилися без газу

    Через активні дії агресора без газопостачання залишилося близько 34 тисячі споживачів - Обстріл Харкова: понад 30 тис. містян залишилися без газу
    Через активні дії агресора без газопостачання залишилося близько 34 тисячі споживачів
    фото: Харківміськгаз

    Прямим попаданням снаряду в одному з районів Харкова було зруйновано підземний газопровід

    Внаслідок обстрілу окупантами Харкова, у місті зруйновано підземний газопровід середнього тиску, близько 34 тис. споживачів залишилися без газу. Про це повідомляє «Харківміськгаз» у Facebook

    «Черговим прямим попаданням снаряду в одному з районів Харкова було зруйновано підземний газопровід середнього тиску діаметром 720 мм. Через активні дії агресора без газопостачання залишилося близько 34 тисячі споживачів», – йдеться у повідомленні.

    Наголошується, що активні бойові дії, постійні обстріли та непередбачуване бомбардування унеможливлюють проведення ремонтних робіт на цій ділянці газопроводу.

    Як раніше повідомлялося, внаслідок масових обстрілів на Харківщині виникли масштабні пожежі. Нагадаємо, під час авіаудару на Ізюмщині загинула мати та дитина.

    Теги: Харків окупанти газ війна Україна окупація #stoprussia
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    Обстріл Харкова: понад 30 тис. містян залишилися без газу