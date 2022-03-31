Внаслідок масових обстрілів на Харківщині виникли масштабні пожежі (фото)

Під завалами зруйнованого обстрілами житлового будинку у Донецькій ОТГ Ізюмського району рятувальники відшукали тіла двох людей

Через обстріли окупантами на Харківщині за минулу добу, 30 березня, виникло 11 пожеж, наймасштабніші - в обласному центрі та в Дергачах. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Харківській області.

«Підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 11 виїздів на гасіння пожеж, спричинених обстрілами, житлових багатоповерхівок, приватних, складських та інших будівель, що виникали у житлових масивах Київського та Шевченківського районах міста Харкова, а також Ізюмського, Харківського та Чугуївського районах області. Найбільші з них трапились у Київському районі Харкова, де горіли 18 квартир житлового комплексу на площі 2000 кв.м. та в м. Дергачі Харківському районі області, де горіли 3 приватні будинки на загальній площі близько 400 кв.м», - йдеться у повідомленні.

Крім того, рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 14 раз виїздили на гасіння пожеж в екосистемах, дев’ять раз для допомоги населенню та розбирання завалів, також ліквідовано 12 займань у приватному секторі, що сталися з інших причин, не пов'язаних обстрілами.

Під завалами зруйнованого обстрілами житлового будинку у Донецькій ОТГ Ізюмського району рятувальники відшукали тіла двох людей, у тому числі дитину.

Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси та залишки ракет. Було здійснено 107 залучень та знешкоджено 190 вибухонебезпечних предметів.

Щодо ситуацій в Дергачах міський голова Вячеслав Задоренко повідомив, що в місті повністю зруйновано одну з адміністративних будівель міської ради, серйозно пошкоджено багато приватних будинків у різних районах, тягові підстанції, знеструмлено декілька вулиць.

Щонайменше одна людина загинула і троє отримали поранення. Через постійні обстріли отримати більше інформації про кількість постраждалих поки що не вдається.

Нагадаємо, під час авіаудару на Ізюмщині загинула мати та дитина.