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    Події в Україні

    Внаслідок масових обстрілів на Харківщині виникли масштабні пожежі (фото)

    Внаслідок масових обстрілів на Харківщині виникли масштабні пожежі (фото)
    фото: ДСНС Харківщини

    Під завалами зруйнованого обстрілами житлового будинку у Донецькій ОТГ Ізюмського району рятувальники відшукали тіла двох людей

    Через обстріли окупантами на Харківщині за минулу добу, 30 березня, виникло 11 пожеж, наймасштабніші - в обласному центрі та в Дергачах. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Харківській області.

    «Підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 11 виїздів на гасіння пожеж, спричинених обстрілами, житлових багатоповерхівок, приватних, складських та інших будівель, що виникали у житлових масивах Київського та Шевченківського районах міста Харкова, а також Ізюмського, Харківського та Чугуївського районах області. Найбільші з них трапились у Київському районі Харкова, де горіли 18 квартир житлового комплексу на площі 2000 кв.м. та в м. Дергачі Харківському районі області, де горіли 3 приватні будинки на загальній площі близько 400 кв.м», - йдеться у повідомленні.

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    Внаслідок масових обстрілів на Харківщині виникли масштабні пожежі (фото)
    Внаслідок масових обстрілів на Харківщині виникли масштабні пожежі (фото)
    Внаслідок масових обстрілів на Харківщині виникли масштабні пожежі (фото)

    Крім того, рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 14 раз виїздили на гасіння пожеж в екосистемах, дев’ять раз для допомоги населенню та розбирання завалів, також ліквідовано 12 займань у приватному секторі, що сталися з інших причин, не пов'язаних обстрілами.

    Під завалами зруйнованого обстрілами житлового будинку у Донецькій ОТГ Ізюмського району рятувальники відшукали тіла двох людей, у тому числі дитину.

    Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси та залишки ракет. Було здійснено 107 залучень та знешкоджено 190 вибухонебезпечних предметів.

    Щодо ситуацій в Дергачах міський голова Вячеслав Задоренко повідомив, що в місті повністю зруйновано одну з адміністративних будівель міської ради, серйозно пошкоджено багато приватних будинків у різних районах, тягові підстанції, знеструмлено декілька вулиць.

    Щонайменше одна людина загинула і троє отримали поранення. Через постійні обстріли отримати більше інформації про кількість постраждалих поки що не вдається.

    Нагадаємо, під час авіаудару на Ізюмщині загинула мати та дитина.

    Теги: пожежа росія окупанти війна Харківщина рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    Внаслідок масових обстрілів на Харківщині виникли масштабні пожежі (фото)