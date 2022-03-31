Оборона України. Зведення з усіх регіонів станом на ранок 31 березня

Обстріли житлових районів Харкова тривають, увечері окупанти пошкодили газопровід

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, у Львівській, Івано-Франківській, Одеській, Тернопільській, Запорізькій, Чернівецькій, Вінницькій, Кіровоградській областях, на Полтавщині, Житомирщині, Черкащині, на Сумщині та у Миколаївській області.

Неспокійно було у Дніпропетровській області: увечері ракети поцілили у нафтобазу у Дніпрі та асфальтовий завод у Новомосковську. Загиблих немає. Зараз спокійно.

Харківська область: обстріли житлових районів Харкова тривають, увечері окупанти пошкодили газопровід, рятувальники ліквідували пожежу. За добу росіяни обстріляли район Дергачів, один загиблий, кількість постраждалих ще встановлюють.

По Ізюму тривають активні бої. Населення через постійні обстріли не можуть евакуювати, гуманітарку намагаються доставляти з допомогою волонтерів.

На Херсонщині була відносно тихою. У віддалених районах спостерігалися поодинокі вибухи,зокрема, на території районів, які межують із Миколаївською та Дніпропетровською областями. Інформація по постраждалих та загиблих уточнюється. В багатьох населених пунктах області ситуація близька до гуманітарної катастрофи.

Донеччина: фосфорні снаряди у Мар’їнці. Реактивні системи залпового вогню – по Авдіївці, Георгіївці, Новокалиновому та Очеретиному. В цих населених пунктах – загоряння і руйнування. Інформація уточнюється. Маріуполь –без змін. Зруйноване місто, в якому залишаються люди.

Луганщина: обстріли з важкого озброєння по всій території. У центрі уваги росіян вже дві доби – Лисичанськ. Вчора увечері десятки поранених та щонайменше 7 загиблих: ті, хто загинув на вулиці. Палає НПЗ.

Чернігівська область: оборонні бої в місті, вдень обстріл околиць. Бої у центральній частині області, по напрямках руху ворожих колон. Мешканці області залишаються в надскладних умовах виживання.

Київська область: найбільш гарячим районом залишається Бучанський. Обстріли Ірпіня, Макарова, також населених пунктів вздовж Житомирської траси. Бої в Гостомельській, Бучанській громаді. Вночі було обстріляно село Шпитьки. Ворог переміщується в окупованих населених пунктах. Славутич ізольований. Росіяни залишається в трьох громадах Броварського району та на півночі Вишгородського району.

Триває 36-та доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. На території Білорусі зафіксовано переміщення військової техніки збройних сил РФ.

На залишених ворогом територіях Київської області фіксуються непоодинокі випадки мінування території та будівель місцевих жителів. Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. На всіх напрямках противник успішно стримується Збройними силами України, на окремих - наші війська здійснюють успішні контратаки.

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