Під час авіаудару на Ізюмщині загинула мати та дитина. Розпочато розслідування

Від вибухових травм загинув 11-річний хлопчик та його мати

Військовослужбовці збройних сил РФ нанесли авіаудар по селу Слобожанське Ізюмського району Харківської області. Внаслідок цього було пошкоджено житловий будинок. Від вибухових травм загинув 11-річний хлопчик та його мати.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими Управління СБУ в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Досудове розслідування триває.

Російсько-окупаційні війська у Харківській області дистанційно мінували землю своїми новітніми протипіхотними мінами ПОМ-3 «Медальйон».

За минулу добу російські окупаційні війська постійно наносили артилерійські, мінометні обстріли, обстріли з РСЗВ по Харкову, всього – 39 разів: це райони Салтівки, Олексіївки, Холодної Гори, ХТЗ, Чугуєва, Дергачів.