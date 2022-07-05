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    Події в Україні

    Обстріл Хмельниччини: відомо, куди цілили окупанти (фото)

    У результаті вибухів жертв немає - Обстріл Хмельниччини: відомо, куди цілили окупанти (фото)
    У результаті вибухів жертв немає
    фото: Сергій Гамалій/ Telegram

    Рашисти хотіли лишити громаду без водопостачання

    5 липня під час повітряної тривоги, близько 19.45, рашисти випустили чотири ракети по території Хмельницької області. Одну ракету збили наші сили протиповітряної оборони, уламки впали на території Шепетівського району. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

    Три інші ракети влучили на територію однієї з громад Хмельницького району.

    «Ціллю ударів була водонапірна башта, яка повністю забезпечує водою громаду», – повідомив Гамалій.

    У результаті вибухів, одна людина поранена. Жертв немає.

    Як повідомлялося, станом на 20:30 була інформація про три «прильоти» ракет в Хмельницькому району.

    Згодом стало відомо про поранену внаслідок обстрілу людину.

    Нагадаємо, у Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

    Повідомляли про щонайменше п'ять вибухів. В одному з районів області зафіксовано стовп диму.

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    Теги: росія Хмельниччина окупанти війна обстріл Україна водопостачання окупація #stoprussia
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    Обстріл Хмельниччини: відомо, куди цілили окупанти (фото)