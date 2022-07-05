Ракетний удар по Хмельниччині: стало відомо про пораненого

На щастя, загиблих немає

Внаслідок ракетного удару надвечір 5 липня на території Ярмолинецької територіальної громади на Хмельниччині травмувалась одна особа, загиблих немає. Про це розповів голова громади Андрій Шутяк, інформує «Суспільне».

«У травмованого – осколкове поранення сідниці, його доставили в Ярмолинецьку центральну лікарню, хірургічне відділення», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, станом на 20:30 була інформація про три «прильоти» ракет в Хмельницькому району.

Нагадаємо, у Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Повідомляли про щонайменше п'ять вибухів. В одному з районів області зафіксовано стовп диму.

Також повідомляють, про щонайменше одну збиту ракету.

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