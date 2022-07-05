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    Новини

    Ракетний удар по Хмельниччині: стало відомо про пораненого

    Травмованого доставили в лікарню - Ракетний удар по Хмельниччині: стало відомо про пораненого
    Травмованого доставили в лікарню
    фото з соцмереж

    На щастя, загиблих немає

    Внаслідок ракетного удару надвечір 5 липня на території Ярмолинецької територіальної громади на Хмельниччині травмувалась одна особа, загиблих немає. Про це розповів голова громади Андрій Шутяк, інформує «Суспільне».

    «У травмованого – осколкове поранення сідниці, його доставили в Ярмолинецьку центральну лікарню, хірургічне відділення», – йдеться в повідомленні.

    Як відомо, станом на 20:30 була інформація про три «прильоти» ракет в Хмельницькому району.

    Нагадаємо, у Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

    Повідомляли про щонайменше п'ять вибухів. В одному з районів області зафіксовано стовп диму.

    Також повідомляють, про щонайменше одну збиту ракету.

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    Теги: росія Хмельниччина окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Ракетний удар по Хмельниччині: стало відомо про пораненого