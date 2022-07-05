Під завалами «Азовсталі» ще може залишатися сотня загиблих, – патронатна служба

Також тіла залишаються у різних точках Маріуполя

Пошуки загиблих бійців «Азовсталі» продовжуються, проте їх проводить Росія. Про це заявила керівниця Патронатної служби полку «Азов» Олена Толкачова розповіла у програмі «Волонтери і війна».

«Ми недорахувалися третини наших бійців. Ми точно знаємо, що під завалами «Азовсталі» ще залишається багато військових. Це може бути сотня і більше. Також залишаються поховані у різних точках Маріуполя. Є хлопці, яких так і не вдалося забрати з поля бою і хоча б поховати у Маріуполі», – зазначила Толкачова.

Наразі триває процес впізнання військових, які загинули у Маріуполі. Їхні тіла повернули в рамках обміну минулого тижня. За словами Толкачової, процес впізнання триває дуже повільно. Бракує фахівців для дослідження ДНК.

«Привезли дуже багато загиблих, більшість з них потребують ідентифікації через ДНК. У нас не вистачає фахівців, які можуть робити такі складні аналізи ДНК. Я планую разом з родинами загиблих звертатися до Міністерства внутрішніх справ і до інституту Макса Планка в Німеччині з пропозицією співпрацювати, це допоможе пришвидшити цей процес. Ніхто не чекав такої кількості загиблих одночасно і ще й у такому поганому стані, щоб потрібна була ДНК-експертиза», – додала керівниця служби.

Як відомо, Маріуполь був оточений російськими військами 1 березня. З кінця квітня захисники Маріуполя були заблоковані на заводі «Азовсталь». Серед них – представники полку Нацгвардії «Азов», морські піхотинці, прикордонники, поліцейські.

Згодом росіяни дали згоду на евакуацію цивільних людей, які використовували «Азовсталь» як укриття від постійних бомбардувань міста. Водночас всі варіанти евакуації бійців Росія відкидала.

16 травня росіяни продовжували спроби зайти на завод чи заблокувати вихід із бункерів «Азовсталі», а потім заявили, що нібито домовилися з українськими захисниками про вивезення поранених бійців на окуповану територію.

У Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон «Маріуполь» виконав бойове завдання і тепер командири мають наказ зберегти життя особового складу. У Міноборони пояснили, що немає іншого варіанту порятунку захисників з «Азовсталі», окрім як вийти до противника. 17 травня у Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.