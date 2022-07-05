Британія передасть Україні додаткові гаубиці та дрони-камікадзе

ЗСУ отримають ще 10 самохідних артилерійських установок

Велика Британія пообіцяла надати Україні ще 10 самохідних артилерійських установок. Також ЗСУ додатково отримують дрони-камікадзе. Про це йшлося в розмові британського премʼєра Бориса Джонсона із президентом Володимиром Зеленським.

«Президент Зеленський виклав поточну ситуацію в Україні та останні досягнення росії, а премʼєр-міністр поінформував про новітню військову техніку Великої Британії, включно із 10 самохідними артилерійськими установками та дронами-камікадзе, які надійдуть найближчими днями й тижнями», – зазначили у британському уряді.

Раніше повідомлялося, що Британія має намір стати лідером у відновленні післявоєнної української економіки.

Уряд Великої Британії може конфіскувати заморожені російські активи у країні та перерозподілити їх між жертвами війни Росії в Україні.

Через те, що режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка продовжує активно сприяти вторгненню російського диктатора Володимира Путіна в Україну, Велика Британія також запроваджує нові санкції проти Білорусі.