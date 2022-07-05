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    Події в Україні

    Британія передасть Україні додаткові гаубиці та дрони-камікадзе

    Британія передасть Україні додаткові гаубиці та дрони-камікадзе
    фото ілюстративне

    ЗСУ отримають ще 10 самохідних артилерійських установок

    Велика Британія пообіцяла надати Україні ще 10 самохідних артилерійських установок. Також ЗСУ додатково отримують дрони-камікадзе. Про це йшлося в розмові британського премʼєра Бориса Джонсона із президентом Володимиром Зеленським.

    «Президент Зеленський виклав поточну ситуацію в Україні та останні досягнення росії, а премʼєр-міністр поінформував про новітню військову техніку Великої Британії, включно із 10 самохідними артилерійськими установками та дронами-камікадзе, які надійдуть найближчими днями й тижнями», – зазначили у британському уряді.

    Раніше повідомлялося, що Британія має намір стати лідером у відновленні післявоєнної української економіки.

    Уряд Великої Британії може конфіскувати заморожені російські активи у країні та перерозподілити їх між жертвами війни Росії в Україні.

    Через те, що режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка продовжує активно сприяти вторгненню російського диктатора Володимира Путіна в Україну, Велика Британія також запроваджує нові санкції проти Білорусі.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Велика Британія Україна президент окупація #stoprussia
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    Британія передасть Україні додаткові гаубиці та дрони-камікадзе