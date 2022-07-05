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    Події в Україні

    Ракетний удар по Хмельниччині: з’явилися перші подробиці

    Ракетний удар по Хмельниччині: з’явилися перші подробиці
    фото з соцмереж

    Зафіксовано три «прильоти»

    Російські загарбники сьогодні під час повномасштабної повітряної тривоги атакували Хмельницьку область. Цю інформацію підтвердив голова обласної адміністрації Сергій Гамалій в Telegram.

    «Станом на 20:30 маю інформацію про три «прильоти» ракет в Хмельницькому району. Виїхав на місце події», – йдеться в повідомленні.

    Голова ОВА пообіцяв повідомити деталі згодом.

    Нагадаємо, у Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

    Повідомляли про щонайменше п'ять вибухів. В одному з районів області зафіксовано стовп диму.

    Також повідомляють, про щонайменше одну збиту ракету.

    Крім того, уночі на 5 липня мешканці Харкова та Дніпра повідомили, що у їхніх містах чутні вибухи.

    Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що російські війська випустили по Дніпропетровщині сім ракет.

    Також окупанти завдали масованого удару по Миколаєву та області. Ворожі ракети потрапили до об'єктів військової та цивільної інфраструктури.



    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Ракетний удар по Хмельниччині: з’явилися перші подробиці