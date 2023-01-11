Обстріл Харкова. Окупанти влучили у склад піротехніки (відео)
На місці влучання працюють рятувальники
Російські військові завдали ударів по Київському району Харкова – почалась детонація піротехнічних виробів на складі, куди влучив снаряд. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Окупанти завдали ударів по Київському району Харкова. Зафіксовано влучання у склад піротехніки. Спостерігається детонація піротехнічних виробів. Попередньо, без постраждалих. На місці працюють спеціалісти ДСНС», – йдеться у повідомленні.
Місцеві жителі у мережі опублікували відео детонації піротехніки у Харкові.
Увага! У відео присутня ненормативна лексика!
Разом з тим мер Харкова Ігор Терехов додав, що зафіксовано ще один приліт у Київському районі міста.
«Ще один приліт також в Київському районі. За попередньою інформацією - без постраждалих та руйнувань», – розповів Терехов.
Нагадаємо, 9 січня окупанти завдали ударів по ринку на Харківщині. Одразу після ракетного удару до лікарні у Шевченковому доправили п'ятьох пацієнтів. Одна з поранених померла в операційній від отриманих травм.
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