Обстріл Харкова. Окупанти влучили у склад піротехніки (відео)

Окупанти влучили у склад піротехніки в Харкові

На місці влучання працюють рятувальники

Російські військові завдали ударів по Київському району Харкова – почалась детонація піротехнічних виробів на складі, куди влучив снаряд. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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«Окупанти завдали ударів по Київському району Харкова. Зафіксовано влучання у склад піротехніки. Спостерігається детонація піротехнічних виробів. Попередньо, без постраждалих. На місці працюють спеціалісти ДСНС», – йдеться у повідомленні.

Місцеві жителі у мережі опублікували відео детонації піротехніки у Харкові.

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Увага! У відео присутня ненормативна лексика!

Разом з тим мер Харкова Ігор Терехов додав, що зафіксовано ще один приліт у Київському районі міста.

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«Ще один приліт також в Київському районі. За попередньою інформацією - без постраждалих та руйнувань», – розповів Терехов.

Нагадаємо, 9 січня окупанти завдали ударів по ринку на Харківщині. Одразу після ракетного удару до лікарні у Шевченковому доправили п'ятьох пацієнтів. Одна з поранених померла в операційній від отриманих травм.