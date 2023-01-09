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Вечірній обстріл Херсона: у місті спалахнула пожежа, є загиблий

Юрій Лящук
glavcom.ua
Вечірній обстріл Херсона: у місті спалахнула пожежа, є загиблий
Рашистський снаряд влучив у житловий будинок
фото ілюстративне

Окупанти вчергове обстріляли обласний центр

Ввечері 9 січня російські війська вкотре обстріляли Херсон. Через влучання снаряда почалася пожежа в приватному житловому будинку. Таку заяву зробив у своєму Telegram заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

«Окупанти вчергове обстріляли місто. Снаряд впав просто на перехрестя житлового кварталу. Через влучання снаряда почалася пожежа в приватному житловому будинку», – написав Тимошенко.

Він зазначив, що в результаті обстрілу загинула одна людина.

Вечірній обстріл Херсона: у місті спалахнула пожежа, є загиблий фото 1

Нагадаємо, 9 січня близько 12.55 російські загарбники вчергове здійснили обстріл міста Херсон. Ворожий снаряд розірвався неподалік одного з супермаркетів, де проходив чоловік. Від мінно-вибухової травми він загинув на місці. Ще одна жінка отримала поранення.

Як повідомлялося, минулої ночі російські загарбники атакували обʼєкти критичної інфраструктури у Херсоні. Також внаслідок російського обстрілу було зруйновано електропідстанцію, що живить кілька великих котелень. Подача тепла та світла у Херсоні не припинялась.

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Теги: війна росія Україна обстріл Херсон

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