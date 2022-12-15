Обстріл Херсона: очільник області повідомив про наслідки

Херсон повністю знеструмлений через ворожі обстріли

Внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів у Херсоні зникло електропостачання. Про це повідомив голова місцевої ОВА Ярослав Янушевич.

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«Триває сильний обстріл об'єкта критичної інфраструктури в Корабельному районі міста. За першої можливості енергетики почнуть відновлювати електромережі», – зазначив Янушевич.

Відмомо, що внаслідок сьогоднішнього обстрілу загинула 32-річна парамедикиня та 70-річний чоловік. Про це повідомляє «Суспільне».

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Зазначається, що російський снаряд влучив у місце, де розташований пункт меддопомоги та видачі гуманітарної допомоги. Загиблий чоловік, ймовірно, отримував гуманітарну допомогу.

Крім того, внаслідок обстрілу двоє людей отримали травми. 38-річний чоловік отримав мінно-вибухову, черепно-мозкову та травму плеча. А 44-річна жінка отримала черепно-мозкову травму, мінно-вибухові травми, та осколкові поранення обличчя. Постраждалих доправили до лікарні.

Раніше повідомлялося, що сьогодні у Херсоні снаряд влучив за 100 метрів від будівлі Херсонської ОВА, яка була атакована вчора.

Нагадаємо, вчора близько 11:00 рашисти з реактивних систем залпового вогню вдарили по середмістю Херсона. Снаряди поцілили у будівлю Херсонської ОВА. Внаслідок атаки пошкоджено два поверхи.

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До слова, триває 295-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп’янському, Лиманському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України.