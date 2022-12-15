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Обстріл Харкова з С-300: відомо, куди влучили окупанти

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Обстріл Харкова з С-300: відомо, куди влучили окупанти
Перебувайте в укриттях! 
фото з відкритих джерел

Місто удень перебувало під ворожим вогнем 

Російські війська сьогодні, 15 грудня обстріляли Харків. Місцевих жителів закликали перебувати в укриттях. Згодом стало відомо про влучання у Холодногірському районі Харкова. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в Telegram.

Попередньо, російські окупанти завдали ударів комплексами С-300. Є пошкодження складських приміщень.

Поки інформації про постраждалих немає. Детальнішу інформацію обіцяють повідомити згодом.

Обстріл Харкова з С-300: відомо, куди влучили окупанти фото 1

«Увага! Жителі Харківщини, перебувайте в укриттях. Окупанти наносять удари», – попереджав очільник області. 

Обстріл Харкова з С-300: відомо, куди влучили окупанти фото 2
Обстріл Харкова з С-300: відомо, куди влучили окупанти фото 3

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов писав, що вороги б'ють по інфраструктурних об'єктах.

Обстріл Харкова з С-300: відомо, куди влучили окупанти фото 4

Як відомо, внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів у Херсоні зникло електропостачання. 

Теги: Telegram окупанти Харків обстріл

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