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СБУ ідентифікувала генералів, які командували захопленням Харківщини

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ ідентифікувала генералів, які командували захопленням Харківщини
СБУ

Генерали сприяли створенню окупаційних адміністрацій

Служба безпеки України встановила особи шістьох представників вищого командування Західного військового округу РФ, які брали участь у плануванні, підготовці та веденні бойових дій проти Сил оборони на східному фронті. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«На початку повномасштабного вторгнення вони віддавали накази російським військам на «прорив» державного кордону України і штурму населених пунктів Харківської області. Крім цього, високопосадовці країни-агресора сприяли створенню окупаційних адміністрацій РФ під час тимчасового захоплення частини регіону», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що слідчі СБУ у співпраці з оперативниками Нацполіції зібрали беззаперечні докази вини російських командувачів в особливо тяжких злочинах проти державної безпеки України.

На підставі одержаної доказової бази повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України:

  • заступнику командуючого Західним військовим округом РФ генерал-майору Трубієнку Т.М.;
  • командуючому 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу РФ генерал-лейтенанту Іванаєву А.С.;
  • начальнику штабу 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу РФ генерал-майору П’ятаєву А.Ю.;
  • командуючому 1-ї танкової армії Західного військового округу генерал-майору Терещенку М.А.;
  • командиру 3-ї мотострілецької Вісленської Червонопрапорної, орденів Суворова і Кутузова дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу РФ генерал-майору Авдєєву О.В.;
  • командиру 144-ї гвардійської мотострілецької Єльнінської Червонопрапорної ордена Суворова дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу генерал-майору Слєпцову В.В.

«Служба безпеки проводить подальші комплексні заходи щодо притягнення окупантів до відповідальності за злочини проти України», – додали у відомстві.

Раніше СБУ ідентифікувала ватажка окупантів, який наказав стріляти по цивільних авто.

Теги: Україна окупанти росія війна СБУ

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