СБУ ідентифікувала генералів, які командували захопленням Харківщини

Генерали сприяли створенню окупаційних адміністрацій

Служба безпеки України встановила особи шістьох представників вищого командування Західного військового округу РФ, які брали участь у плануванні, підготовці та веденні бойових дій проти Сил оборони на східному фронті. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«На початку повномасштабного вторгнення вони віддавали накази російським військам на «прорив» державного кордону України і штурму населених пунктів Харківської області. Крім цього, високопосадовці країни-агресора сприяли створенню окупаційних адміністрацій РФ під час тимчасового захоплення частини регіону», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що слідчі СБУ у співпраці з оперативниками Нацполіції зібрали беззаперечні докази вини російських командувачів в особливо тяжких злочинах проти державної безпеки України.

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На підставі одержаної доказової бази повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України:

заступнику командуючого Західним військовим округом РФ генерал-майору Трубієнку Т.М.;

командуючому 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу РФ генерал-лейтенанту Іванаєву А.С.;

начальнику штабу 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу РФ генерал-майору П’ятаєву А.Ю.;

командуючому 1-ї танкової армії Західного військового округу генерал-майору Терещенку М.А.;

командиру 3-ї мотострілецької Вісленської Червонопрапорної, орденів Суворова і Кутузова дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу РФ генерал-майору Авдєєву О.В.;

командиру 144-ї гвардійської мотострілецької Єльнінської Червонопрапорної ордена Суворова дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу генерал-майору Слєпцову В.В.

«Служба безпеки проводить подальші комплексні заходи щодо притягнення окупантів до відповідальності за злочини проти України», – додали у відомстві.

Раніше СБУ ідентифікувала ватажка окупантів, який наказав стріляти по цивільних авто.