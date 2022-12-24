Обстріл Херсона: загорілося 66 автомобілів

Рятувальники протягом 40 хвилин ліквідували пожежі.

В результаті сьогоднішньої ворожої атаки по центру Херсона загорілося 66 легкових автомобілів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.



«24 грудня близько 11:00 внаслідок чергового обстрілу РФ із реактивних систем залпового вогню по житловому району міста зайнялися 66 легкових автомобілів», – сказано в ньому.

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Повідомляється, що рятувальники протягом 40 хвилин ліквідували пожежі.

Кількість загиблих та постраждалих уточнюється.

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Раніше повідомлялося, що дількість поранених унаслідок обстрілу Херсона зросла до 58 осіб, з них 18 у важкому стані, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Також російські окупаційні війська минулої доби 74 рази обстріляли Херсонську область. Ворог бив по цивільній та критичній інфраструктурі, внаслідок чого є загиблі та поранені.











