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Обстріл Херсона: загорілося 66 автомобілів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Обстріл Херсона: загорілося 66 автомобілів
Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Херсона загорілося 66 автомобілів
фото: МВС

Рятувальники протягом 40 хвилин ліквідували пожежі.

В результаті сьогоднішньої ворожої атаки по центру Херсона загорілося 66 легкових автомобілів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

«24 грудня близько 11:00 внаслідок чергового обстрілу РФ із реактивних систем залпового вогню по житловому району міста зайнялися 66 легкових автомобілів», – сказано в ньому.

Повідомляється, що рятувальники протягом 40 хвилин ліквідували пожежі.

Кількість загиблих та постраждалих уточнюється.

Раніше повідомлялося, що дількість поранених унаслідок обстрілу Херсона зросла до 58 осіб, з них 18 у важкому стані, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Також російські окупаційні війська минулої доби 74 рази обстріляли Херсонську область. Ворог бив по цивільній та критичній інфраструктурі, внаслідок чого є загиблі та поранені. 

 
 
 
 
 
 

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