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Окупанти випустили 70 крилатих ракет: Генштаб назвав найгарячіші напрямки на фронті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти випустили 70 крилатих ракет: Генштаб назвав найгарячіші напрямки на фронті
ЗСУ уразили три райони зосередження особового складу, пункт управління та  склад боєприпасів окупантів.
фото: Генштаб

Противник продовжує обстрілювати наші позиції та цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро

Триває 296 доба широкомасштабної війни Росії проти України. Зранку ворог завдав масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі нашої держави. За уточненими даними, російські окупанти випустили 70 крилатих та 4 керовані авіаційні ракети, 60 крилатих ракет було збито нашими силами протиповітряної оборони. В результаті ударів вражено декілька об’єктів енергетичної інфраструктури та житлові будинки в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь та російської федерації продовжують знаходитись в прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Ворог здійснив мінометні та  артилерійські обстріли в районах населених пунктів Запсілля і Попівка Сумської області та Стрілеча, Стариця, Амбарне, Вільхуватка, Дворічна і Красне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку

Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Синьківка, Орлянка, Табаївка, Берестове і Вишневе Харківської області та Володимирівка і Стельмахівка - Луганської.

На Лиманському напрямку

Ворог обстріляв позиції наших військ з танків та різнокаліберної артилерії неподалік Макіївки, Площанки, Червонопопівки, Діброви та Гірського Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках

Противник  продовжує штурмові дії на наші позиції, намагаючись знайти слабкі місця в лінії оборони для прориву. Обстрілював райони понад двадцяти населених пунктів. Серед них – Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Часів Яр, Дружба, Залізне, Мар’їнка та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку

Вогневого ураження зазнали околиці Богоявленки, Нескучного, Пречистівки та Вугледара на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках

Противник продовжує обстрілювати наші позиції та цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Постраждали понад 30 населених пунктів.  Зокрема, Плавні, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольгівське, Нікополь Запорізької області та Чорнобаївка, Антонівка, Херсон, Микільське, Токарівка і Милове на Херсонщині.

Противник продовжує укріплювати лінію оборони на кордоні Херсонської області та Автономної республіки Крим. Посилює також оборону та охорону об’єктів водопостачання до тимчасово окупованої території Криму, зокрема Північнокримського каналу. Для цього додатково направлені підрозділи мобілізованих з Краснодарського краю.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили три райони зосередження особового складу, пункт управління та  склад боєприпасів окупантів.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки мають намір відправити в Україну додаткові системи протиповітряної оборони. 

Нагадаємо, масований ракетний удар російських терористів сьогодні спричинив втрату понад 50% споживання енергосистеми України. «Укренерго» оголосило надзвичайну ситуацію.

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Теги: Херсон окупанти Дніпро Генштаб ворог водопостачання Білорусь Бахмут

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