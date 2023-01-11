Обстріл Курахового та удар по Харкову: яка ситуація в регіонах

По Есманьській громаді Сумщини росіяни вдарили з мінометів

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Одеській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Чернігівщина

За минулу добу – мінометний обстріл в районі села Сеньківка, Чернігівського району. Без втрат та руйнувань. Вночі – без обстрілів.

Сумщина

Сьогодні зранку з міномету обстріляно територію Зноб-Новгородської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок. Інформація про постраждалих уточнюється. Вчора за день росіяни завдали 33 удари по прикордонню Сумщини. Під обстрілами були Великописарівська та Есманьська громади. Великописарівську громаду ворог двічі обстріляв прикордоння із мінометів. Усього було 12 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено склади місцевої ферми.

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По Есманьській громаді російські війська ударили із мінометів, 21 прильот. У всіх випадках без жертв.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Червоне, Павлівка, Кам'янське, Оріхів, Преображенка, Новоандріївка, Малинівка, Новоданилівка, Чарівне, Білогір'я, Ольгівське, Щербаки, Степногірськ, Приморське, Степове. Надійшло 11 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів РФ. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Дніпропетровщина

Росіяни вночі знову обстрілювали Нікопольщину. Поцілили з важкої артилерії по Нікополю, Марганцю та Червоногригорівській громаді. У Марганці пошкоджені кілька будинків, промислове підприємство, автозаправка, магазин, газогін, електромережа. У Нікополі пошкоджені чотири приватні будинки, виробничий цех приватного підприємства та кілька ліній електропередач. У Червоногригорівській громаді наслідки ще з’ясовуються. Без жертв.

Харківщина

Вчора ввечері по Харкову було завдано ударів. У Київському районі зафіксовано влучання у склад піротехніки, сталася пожежа на площі 1500 кв. м. Вночі спостерігалася детонація піротехнічних виробів. На Слобожанському напрямку за добу обстріляно райони 19 населених пунктів. Серед них – Соснівка, Зелене, Вовчанськ, Хатнє, Красне, Лопань, Красне Перше та Дворічна.

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На Куп’янському напрямку вогневого ураження зазнали райони Вільшаної, Орлянки і Кислівки. У Куп'янську зруйновано дах та вибиті вікна у приватному будинку. У смт Дворічна Куп'янського району через обстріл загорілися два кіоски та автомобіль. У с. Олександрівка, Богодухівського району пошкоджено торговельний повільйон, сталася пожежа. Без жертв.

Луганщина

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районі Стельмахівки. На Куп’янському напрямку вогневого ураження від росіян зазнали райони Новоселівського і Стельмахівки. На Лиманському напрямку під вогневий вплив потрапили Макіївка, Невське і Червонопопівка. Ситуація в області залишається напруженою.

Донеччина

Вночі відбувся обстріл м.Курахове – пряме влучання у приватний будинок, пошкоджені будинки поблизу, пошкоджені приміщення промислового підприємства. Зранку – обстріл смт. Курахівка Курахівської міської територіальної громади. Всі обставини будуть з‘ясовані після завершення обстрілу. Вночі – хаотичні обстріли Авдіївки. Зранку також відбувся масований артобстріл центральної частини міста. По лінії оборони навколо міста обстріли тривали майже всю ніч по позиціях. Важка ситуація у Бахмуті та Соледарі. Бойові дії не припиняються. За добу на Донеччині одна людина загинула, одну – поранено.

Миколаївщина

Вчора вдень на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було збито російський безпілотний літальний апарат «Орлан-10». Вчора ввечері ворог реактивними системами залпового вогню вдарив в напрямку Очакова. Постраждалих немає. Протягом ночі ворог обстрілював з РСЗВ територію Куцурубської громади, випустивши понад 40 реактивних снарядів. Наслідки пошкоджень уточнюються. За попередньою інформацією – постраждалих немає.

Херсонщина

Противник не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. За інформацією ГШ ЗСУ, від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура 12 населених пунктів, зокрема: Антонівка, Веселе, Дудчани, Милове, Республіканець, Дніпровське, Золота Балка та Херсон. Вчора російські окупанти вчергове обстріляли Херсон. Поранено місцевого мешканця. Ворожий снаряд прилетів на подвір’я багатоквартирного будинку. За добу по області – п'ятеро постраждалих серед мирних мешканців. Також ворог здійснив обстріл території дитячої обласної клінічної лікарні. У неонатальному (6-ти поверховому) корпусі вибито вікна, постраждалих немає.

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Триває 322-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області, Стельмахівка на Луганщині та Спірне, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Пречистівка на Донеччині.