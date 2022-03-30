Обстріл нафтобази на Рівненщині: рятувальники досі гасять пожежу (фото)

Російські військові знову завдали ракетного удару по нафтобазі у Рівненській області

Пожежу локалізували. Розповсюдження вогню немає

Рівненські рятувальники досі гасять пожежу після ракетного удару по нафтобазі у понеділок ввечері. Про це повідомив керівник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль

Пожежу локалізували. Розповсюдження вогню немає. Вогнеборці дотушують один із осередків пожежі.

«Ворог знищив нафтобазу. Але йому не знищити дух та незламність українців», – написав Коваль.

Нагадаємо, у понеділок, 28 березня, російські військові знову завдали ракетного удару по нафтобазі у Рівненській області. При цьому хімічний і радіаційний фон в межах норми, тому здоров'ю місцевих жителів нічого не загрожує.

Як відомо, 26 березня російська ракета влучила у нафтобазу на Рівненщині. Згодом стало відомо, що росіяни зруйнували ракетами нафтобазу на Рівненщині. До слова, Рівненщину найбільше обстрілюють із боку «невоюючої» Білорусі.