Ракетний удар по Рівненщині: яка наразі ситуація на місці влучання

У нормі радіаційний та хімічний фон – голова ОВА

У понеділок, 28 березня, російські військові знову завдали ракетного удару по нафтобазі у Рівненській області. При цьому хімічний і радіаційний фон знаходяться в межах норми, тому здоров'ю місцевих жителів нічого не загрожує. Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль, який розповів про це на місці інциденту.

Коваль зазначив, що на місце ракетного удару відразу ж приїхали рятувальники. При цьому були залучені 52 рятувальники і 16 одиниць техніки, а також два пожежних потяги з водою.

«Хімічний і радіаційний фон – у нормі. Вже відпрацювали лабораторії ДСНС та Рівненського лабораторного центру. Здоров'ю жителів нічого не загрожує», – сказав Коваль.

Нагадаємо, напередодні ввечері рашисти завдали ракетного удару по Рівненщині.

Як відомо, 26 березня російська ракета влучила у нафтобазу на Рівненщині.

Згодом стало відомо, що росіяни зруйнували ракетами нафтобазу на Рівненщині, вона догорає.

До слова, Рівненщину найбільше обстрілюють із боку «невоюючої» Білорусі.

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