Рівненщину найбільше обстрілюють із боку «невоюючої» Білорусі

Керівник військової адміністрації сказав, що раніше Білорусь була братським народом для українців

Керівник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль зазначив, що більшість ударів та авіанальотів, яких зазнає Рівненщина, здійснюються з території Білорусі. Про це він розповів під час включення у прямому ефірі незалежного білоруського телеканалу «Белсат TV».

«На жаль, та сторона, яка раніше для нас була таким братським народом і ми розуміли, що там точно немає якоїсь загрози, то сьогодні зі сторони Білорусі все частіше летять ракети. В Рівненській області вже 5 об‘єктів було обстріляно ракетами. Більшість з них з території Білорусі. Постійні авіананальоти, які були раніше, теж з території Білорусі», – наголосив Коваль.

Він підкреслив, що особисто був на кордоні і спілкувався з місцевими мешканцями, які раніше ходили із білорусами в ліс по гриби та ягоди. За його словами, зараз мешканці тих прикордонних областей дивляться в сторону лісу із страхом, бо звідти може бути загроза.

Коваль додав, що наразі у пріоритеті проведення посівної кампанії. Незважаючи на обстріли росіян, аграрії Рівненщини вийшли у поля.

Нагадаємо, у Рівненській області у місті Дубно 26 березня російським ракетним ударом знищили нафтосховище.