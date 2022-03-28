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    Рівненщину найбільше обстрілюють із боку «невоюючої» Білорусі

    В Україні триває 33-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Рівненщину найбільше обстрілюють із боку «невоюючої» Білорусі
    В Україні триває 33-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    скріншот з відео

    Керівник військової адміністрації сказав, що раніше Білорусь була братським народом для українців

    Керівник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль зазначив, що більшість ударів та авіанальотів, яких зазнає Рівненщина, здійснюються з території Білорусі. Про це він розповів під час включення у прямому ефірі незалежного білоруського телеканалу «Белсат TV».

    «На жаль, та сторона, яка раніше для нас була таким братським народом і ми розуміли, що там точно немає якоїсь загрози, то сьогодні зі сторони Білорусі все частіше летять ракети. В Рівненській області вже 5 об‘єктів було обстріляно ракетами. Більшість з них з території Білорусі. Постійні авіананальоти, які були раніше, теж з території Білорусі», – наголосив Коваль.

    Він підкреслив, що особисто був на кордоні і спілкувався з місцевими мешканцями, які раніше ходили із білорусами в ліс по гриби та ягоди. За його словами, зараз мешканці тих прикордонних областей дивляться в сторону лісу із страхом, бо звідти може бути загроза.

    Коваль додав, що наразі у пріоритеті проведення посівної кампанії. Незважаючи на обстріли росіян, аграрії Рівненщини вийшли у поля.

    Нагадаємо, у Рівненській області у місті Дубно 26 березня російським ракетним ударом знищили нафтосховище.

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    Теги: Білорусь росія окупанти війна Україна Рівненщина окупація #stoprussia
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    Рівненщину найбільше обстрілюють із боку «невоюючої» Білорусі