Обстріл окупантами мітингу в Енергодарі: четверо людей поранені
Місцеві медики намагаються врятувати життя та здоров’я постраждалим
Внаслідок серії вибухів та обстрілів, влаштованих росіянами в Енергодарі, постраждали чотири особи. Про це повідомляє пресслужба «Енергоатому».
«Місцеві медики роблять все від них залежне у скрутних умовах майже повної відсутності ліків і матеріалів і намагаються врятувати їм життя та здоров’я. Деяких постраждалих сьогодні відпустять додому після необхідних процедур», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, 2 квітня, в Енергодарі Запорізької області, де знаходиться найбільша в Європі атомна електростанція, пролунали вибухи. На площі перед мерією зібралися люди і окупанти відкрили по них вогонь.
Нагадаємо, Запорізька АЕС та місто Енергодар перебувають під контролем російських військових формувань.
Під час штурму ЗАЕС було обстріляно з артилерійських систем будівлі навчально-тренувального центру, в результаті чого частина приміщень центру згоріла, в частині приміщень є пошкодження, а також снаряди, що не розірвалися.