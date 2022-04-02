Обстріл окупантами мітингу в Енергодарі: четверо людей поранені

Місцеві медики намагаються врятувати життя та здоров’я постраждалим

Внаслідок серії вибухів та обстрілів, влаштованих росіянами в Енергодарі, постраждали чотири особи. Про це повідомляє пресслужба «Енергоатому».

«Місцеві медики роблять все від них залежне у скрутних умовах майже повної відсутності ліків і матеріалів і намагаються врятувати їм життя та здоров’я. Деяких постраждалих сьогодні відпустять додому після необхідних процедур», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 2 квітня, в Енергодарі Запорізької області, де знаходиться найбільша в Європі атомна електростанція, пролунали вибухи. На площі перед мерією зібралися люди і окупанти відкрили по них вогонь.

Нагадаємо, Запорізька АЕС та місто Енергодар перебувають під контролем російських військових формувань.

Під час штурму ЗАЕС було обстріляно з артилерійських систем будівлі навчально-тренувального центру, в результаті чого частина приміщень центру згоріла, в частині приміщень є пошкодження, а також снаряди, що не розірвалися.