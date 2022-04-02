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    Події в Україні

    Як зустрічали звільнених із полону українців: Тимошенко показав відео

    Військові отримали усю необхідну допомогу, в тому числі медичну - Як зустрічали звільнених із полону українців: Тимошенко показав відео
    Військові отримали усю необхідну допомогу, в тому числі медичну
    фото з відкритих джерел

    Уже незабаром кожен визволений військовий зможе побачити рідних

    Звільненим вчора з полону українським військовим була надана уся необхідна допомога, в тому числі медична. Зараз вони прямують до місця зустрічі з представниками командування своїх підрозділів.

    Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

    Він також опублікував відео з визволеними військовослужбовцями. На ньому видно, що військовим дали новий одяг та підстригли.

    «Уже незабаром кожен наш звільнений військовий зможе побачити рідних. Дякую кожному/кожній з вас за службу!», – написав Тимошенко.

    Напередодні Україна і Росія провели обмін полоненими. Визволено 86 українських військовослужбовців, серед них – 15 жінок.

    Це вже не перший великий обмін полоненими. 24 березня в Україну повернулися 19 моряків з острова Зміїний і ще 10 військовослужбовців. Україна віддала натомість 10 захоплених у полон окупантів та 11 цивільних російських моряків, яких ми врятували із затопленого судна біля Одеси.

    До того Україна обміняла полоненого мера Мелітополя на солдатів-строковиків, яких Росія відправила на війну.

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    Теги: росія окупанти війна полон обмін полоненими Україна корабль Кирило Тимошенко окупація #stoprussia
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    Як зустрічали звільнених із полону українців: Тимошенко показав відео