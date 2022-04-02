Розвідка: російська армія облаштувала базар для продажу награбованого в Україні

Окупанти облаштували спеціалізований базар, де продають награбоване в Україні майно

Окупанти облаштували спеціалізований базар, де продають награбоване в Україні майно

Також окупанти намагаються обміняти викрадену валюту

Рашисти облаштували в Білорусі мародерський базар, де продають награбоване в Україні. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«В місті Наровля (Білорусь) окупанти облаштували спеціалізований базар, де продають награбоване в Україні майно. В «асортименті» мародерського базару: пральні та посудомийні машини, холодильники, дорогоцінні прикраси, автомобілі, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, витвори мистецтва, дитячі іграшки, косметика. Тобто, все що росіяни здобули шляхом мародерства та грабунку мирного населення в Україні», – зазначається у повідомленні.

Також окупанти намагаються обміняти викрадену валюту – долари та євро. «Через внутрішні обмеження з обігу валюти, білоруси неохоче погоджуються на обмінні операції та пропонують окупантам звертатися в місцеві банки. Росіяни відмовляються, пояснюючи це забороною командування», – повідомляє розвідка.

Наразі окупантами організовано централізоване постачання нових партій мародерського «товару» на свій базар. Зокрема, з міста Буринь (Конотопський р-н Сумська обл.) в напрямку державного кордону рухається колона вантажних автомобілів з різноманітним майном – промисловими товарами та речами домашнього вжитку.

В місті Мозир (Білорусь) скупчуються російські військові КАМАЗи з яких солдати вивантажують пакунки з речами, здобутими шляхом мародерства. Награбоване відправляється до РФ російською службою експрес-доставки СДЕК.

До слова, будинок чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександра Усика у Ворзелі біля Києва захопили російські окупанти. Як повідомлялося, мародери «військової комендатури «ЛНР» пограбували українського прокурора.

Як повідомляв «Главком», понад 330 кримінальних проваджень за фактом крадіжок, вчинених в умовах воєнного стану, зареєстровано Національною поліцією України.



