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    Події в Україні

    Розвідка: російська армія облаштувала базар для продажу награбованого в Україні

    Окупанти облаштували спеціалізований базар, де&nbsp;продають награбоване в&nbsp;Україні майно - Розвідка: російська армія облаштувала базар для продажу награбованого в Україні
    Окупанти облаштували спеціалізований базар, де продають награбоване в Україні майно
    фото: Головне управління розвідки

    Також окупанти намагаються обміняти викрадену валюту

    Рашисти облаштували в Білорусі мародерський базар, де продають награбоване в Україні. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

    «В місті Наровля (Білорусь) окупанти облаштували спеціалізований базар, де продають награбоване в Україні майно. В «асортименті» мародерського базару: пральні та посудомийні машини, холодильники, дорогоцінні прикраси, автомобілі, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, витвори мистецтва, дитячі іграшки, косметика. Тобто, все що росіяни здобули шляхом мародерства та грабунку мирного населення в Україні», – зазначається у повідомленні.

    Також окупанти намагаються обміняти викрадену валюту – долари та євро. «Через внутрішні обмеження з обігу валюти, білоруси неохоче погоджуються на обмінні операції та пропонують окупантам звертатися в місцеві банки. Росіяни відмовляються, пояснюючи це забороною командування», – повідомляє розвідка.

    Наразі окупантами організовано централізоване постачання нових партій мародерського «товару» на свій базар. Зокрема, з міста Буринь (Конотопський р-н Сумська обл.) в напрямку державного кордону рухається колона вантажних автомобілів з різноманітним майном – промисловими товарами та речами домашнього вжитку.

    В місті Мозир (Білорусь) скупчуються російські військові КАМАЗи з яких солдати вивантажують пакунки з речами, здобутими шляхом мародерства. Награбоване відправляється до РФ російською службою експрес-доставки СДЕК.

    До слова, будинок чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександра Усика у Ворзелі біля Києва захопили російські окупанти. Як повідомлялося, мародери «військової комендатури «ЛНР» пограбували українського прокурора.

    Як повідомляв «Главком», понад 330 кримінальних проваджень за фактом крадіжок, вчинених в умовах воєнного стану, зареєстровано Національною поліцією України.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Розвідка: російська армія облаштувала базар для продажу награбованого в Україні