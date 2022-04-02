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    Події в Україні

    На Чорнобильській АЕС підняли прапор України

    Російські військові 31 березня залишили ЧАЕС - На Чорнобильській АЕС підняли прапор України
    Російські військові 31 березня залишили ЧАЕС
    фото: Андрій Єрмак/Telegram

    У церемонії підняття прапора взяв участь оперативний персонал станції

    На Чорнобильській атомній електростанції, яка понад місяць була окупована збройними підрозділами РФ, 2 квітня підняли прапор України. Про це на своєму Telegram-каналі повідомила Славутицька міська рада.

    «Сьогодні, 02 квітня 2022, об 11:00 на проммайданчику Чорнобильської АЕС знову замайорів прапор України та пролунав гімн України», – ідеться у повідомленні.

    У церемонії підняття прапора взяв участь оперативний персонал станції, який протягом всього часу окупації забезпечував і продовжує забезпечувати ядерну та радіаційну безпеку об’єктів ДСП ЧАЕС.

    Російські військові, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об’єкти у Зоні відчуження, 31 березня залишили ЧАЕС і двома колонами вирушили в бік українського кордону з Республікою Білорусь.

    Перед цим окупанти склали та підписали «Акт приёма и передачи охраны Чернобыльской атомной электростанции», зазначивши, що з боку адміністрації «об'єкта, який охоронявся» претензій до нацгвардії РФ немає.

    Як відомо, у Білорусі в Гомельському республіканському науково-практичному центрі радіаційної медицини та екології людини розмістили «поранених» військовослужбовців РФ, які отримали значні дози опромінення під час перебування у Чорнобильській зоні відчуження.

    До слова, окупанти забрали з собою кавоварки та столове приладдя з ЧАЕС.

    Також виходячи з ЧАЕС, окупанти забрали з собою полонених нацгвардійців.

    Теги: Білорусь росія окупанти ЧАЕС війна прапор військові АЕС Україна окупація гімн #stoprussia
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    На Чорнобильській АЕС підняли прапор України