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    Запорізька АЕС під контролем російських терористів: яка ситуація на станції

    Наслідки атаки на адміністративний корпус Запорізької АЕС - Запорізька АЕС під контролем російських терористів: яка ситуація на станції
    Наслідки атаки на адміністративний корпус Запорізької АЕС
    фото: Запорізька АЕС/Telegram

    Присутність озброєних ворожих військових створює психологічний тиск на персонал

    Запорізька атомна електростанція досі перебуває під контролем російських терористів. У мережі є 2 енергоблоки, один блок у ремонті, інші – зупинено. Про це у неділю, 6 березня, повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України.

    «Оперативний персонал Запорізької АЕС контролює стан енергоблоків та гарантує їх безпечну експлуатацію згідно вимог», – ідеться в повідомленні.

    Зазначається, що автоматизована система радіаційного контролю АЕС та автоматизована система контролю радіаційного стану в санітарно-захисній зоні та зоні спостереження працюють у штатному режимі, змін радіаційного стану на майданчику АЕС, в ЗС та СЗЗ не зафіксовано.

    «Присутність на території Запорізької АЕС та у місті Енергодар озброєних ворожих військових та важкої техніки поблизу АЕС створює психологічний тиск як на персонал АЕС, так і на населення. В місті перебої із мобільним зв’язком, більшість інтернет-провайдерів не працюють, складнощі із продуктами харчування. Все це негативно впливає на моральний стан персоналу станції та суттєво впливає на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки АЕС», – зазначають в Держатомрегулюванні.

    Нагадаємо, в Енергодарі окупанти замкнули двері мерії.

    Також рятувальники показали, як окупанти РФ обстріляли Запорізьку АЕС (відео).

    Напередодні стало відомо, що російські окупанти захопили Запорізьку АЕС. Ситуація складна.

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    Теги: окупанти ФСБ АЕС село інспекція харчування населення Енергодар
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    Запорізька АЕС під контролем російських терористів: яка ситуація на станції